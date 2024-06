Liga MX | Piojo Herrera traiciona al América y pide oportunidad para dirigir a Chivas; "estoy listo"

El técnico mexicano Miguel Herrera generó revuelo en redes sociales porque declaró que le gustaría dirigir a las Chivas, recordando que el Piojo tiene pasado como entrenador del América, pero no por ello le cierra la puerta a ser el pastor del Rebaño en la Liga MX.

Herrera, quien dejó su cargo como entrenador de los Xolos de Tijuana, y que por el momento se encuentra como analista cubriendo la Copa América 2024 en la cadena Fox Sports, mencionó que si en algún momento lo llaman estará listo.

“Con cualquiera de la Liga MX. Siempre lo he dicho, Chivas va a ser muy difícil, no porque yo no quiera, porque al final de cuentas es trabajo y uno tiene que trabajar en donde lo llamen, demostrar que se tiene capacidad. Creo que la estirpe que he establecido por lo que gané con América va a ser muy difícil que la gente de Chivas me voltee a ver o que la gente de Chivas reciba con tranquilidad que yo vaya a dirigirlos", dice el Piojo en una charla con el medio ESTO.

Miguel Herrera durante un partido de Xolos en la Liga MX. Foto: Mexsport

Miguel Herrera, sabedor de su pasado azulcrema, confiesa que es complicado que el Club Deportivo Guadalajara lo voltee a ver, pero en caso de que pase, él se siente preparado, además que mencionó que puede separar los sentimientos de su profesionalismo como entrenador.

“Si en algún momento me llaman, yo siempre estaré listo para cualquier equipo. Es trabajo, siempre tendré la camiseta y en el corazón al Atlante, porque es el equipo al que le voy desde chavito, estaré muy agradecido con todos los equipos que me han dado trabajo y el que venga a buscarme, me entregaré al máximo. Yo siempre me pongo la camiseta del equipo al que dirijo y trato de ganar el partido que viene y contra quien sea”, agrega.

Luce complicado que el Piojo Herrera pueda ser entrenador de las Chivas, pues tiene un gran arraigo con el América, ya que al mando del club azulcrema ganó dos veces el título de la Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones.

Miguel Herrera le dice sus verdades a Ricardo La Volpe

Lavolpismo es el canal de YouTube de Ricardo Antonio La Volpe, quien en uno de sus episodios invitó a Miguel Herrera, exjugador profesional y exdirector técnico, y entre otras cosas, la charla se destacó por una observación del mexicano al argentino.

El Piojo Herrera hizo un comentario, que fue más un reclamo, para quien fuera su entrenador en los Potros del Hierro del Atlante, ya que considera que El Bigotón demerita a aquel cuadro azulgrana para poner como uno de sus mejores equipos al Atlas de 1999.

"Yo estoy muy molesto contigo eh, en lo de los equipos, y mira que te lo digo al aire. Tú siempre hablar de Atlas, y el Atlas y el Rafita. El único equipo que te hizo brillar cabr** fuimos nosotros, el Atlante", dijo el Piojo. Ricardo La Volpe lo interrumpió y dijo: "el Toluca".

Miguel Herrera no tardó mucho en responder: "No, el Toluca era un equipazo ya formado y el '9' ese (José Saturnino Cardozo) un fenómeno, un monstruo", y después siguió con su reclamo.

"Pero el que te hizo brillar, fuimos nosotros, porque los únicos extranjeros que jugaban con nosotros eran Wilson y Rubén, después los demás eramos puros mexicanos, todos. Ese año siete estábamos en la Selección y este (La Volpe) nunca habla de nosotros", termina.

aar