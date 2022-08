Luego de la victoria sobre el Mazatlán FC con la que el América se colocó como líder provisional de la Liga MX, Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas, resaltó que el club capitalino planea todos los partidos con el objetivo de salir con los tres puntos de la bolsa.

“Trabajamos para ganar. Las críticas son parte de estar en una institución grande como América. Nosotros trabajamos para ser protagonistas”, comentó el timonel argentino en conferencia de prensa al final del cotejo efectuado en el Estadio El Kraken.

El “Tano” también resaltó que a pesar de la inercia positiva, sus dirigidos cometerían un error si piensan que ya consiguieron algo y dejó en claro que en su próximo partido, que será contra Tigres, los de Coapa seguirán con el mismo objetivo de salir airosos.

"VAN A SALIR A DEMOSTRAR QUE QUIEREN SALIR A GANAR COMO SIEMPRE" 🦅😎



Fernando Ortíz mantiene los pies en la tierra pese a la sexta victoria al hilo del América.



Aseguró que el equipo saldrá siempre a buscar la victoria. #LUP pic.twitter.com/JEdLpRKw5N — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 27, 2022

"Van a salir a demostrar que quieren salir a ganar como siempre", puntualizó Ortiz.

Es la segunda vez que el América hila seis victorias bajo las órdenes de Fernando Ortiz, pues entre las Fechas 11 y 16 del pasado Torneo Clausura 2022 los de Coapa también lo consiguieron con el sudamericano como estratega interino en ese momento.

En aquella racha, las víctimas de los azulcremas fueron Toluca, Necaxa, FC Juárez, Tijuana, León y Tigres.

La promesa fallida de Salinas Pliego previa al Mazatlán FC vs América

Ricardo Salinas Pliego, dueño del Mazatlán FC, había prometido rifar un millón de pesos si los sinaloenses derrotaban al América en el partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX.

En su cuenta de Twitter, el también propietario de TV Azteca le preguntó a sus seguidores qué tal les caería un millón de pesos, cifra que prometió dar si los Cañoneros vencían al conjunto azulcrema, que llegó a este duelo con cinco triunfos en fila.

"Hoy juega el poderoso Mazatlán vs las Águilas del América, entonces va la apuesta… si gana Mazatlán voy a festejar mi cumpleaños con un muy buen regalo, escogiendo entre mis seguidores”, escribió en sus redes sociales. ¿Cómo les caería $1,000,000 que me anda estorbando en la bolsa? Y no, no voy a pagarlo de impuestos", fue el mensaje que Salinas Pliego dividió en dos tuits.

EVG