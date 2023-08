Liga MX quiere copiar regla que sirvió a la MLS en Leagues Cup para humillar a los equipos mexicanos

En la Leagues Cup, cuando un partido de la fase de grupos terminaba en empate, el ganador se definió en tanda de penaltis, formato con el que equipos de la MLS aprovecharon para vencer a algunos clubes de la Liga MX.

Esta novedad podría ser copiada en el certamen local mexicano, pues el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, ve esta medida como un área de oportunidad para el futbol mexicano.

"Una gran innovación de este torneo es que no hay empates y se decide en penaltis, antes traíamos más partidos ganados, creo que son áreas de oportunidad importante también el hecho de la localía y los viajes también, por eso necesitamos hacer este análisis; a partir de la primera vuelta ahí es donde empezamos a vernos un poquito más disparejos entonces no tengo duda de la capacidad futbolística de la Liga MX", dijo Arriola para TUDN.

La definición por penaltis en la Leagues Cup ayudó al sistema de puntos para conocer a los clubes que avanzaron a la ronda de los 32 mejores. Cuando un partido terminaba empatado, cada equipo recibía un punto y el ganador desde los 11 pasos uno adición, que al final sumaban 2 unidades.

El presidente de la Liga MX agregó en sus declaraciones que es el aficionado el que determinará si cuando hay empate en el torneo regular se dará lugar a los penaltis, aunque consideró que sería una medida para mejorar la experiencia de los consumidores del futbol mexicano.

"El que manda es el aficionado. Tenemos que verlo en una Liga MX que tiene también sistemas de juego que han mantenido esta liga como la número ocho en fans del mundo, como una liga con muchas características propias cómo es la Liguilla ahora modificamos el repechaje Play-in yo creo que no sirven a las dos ligas para experiencia", terminó.

Liga MX regresa con la Fecha 4 del Torneo Apertura 2023



Con tres partidos se reanudará la actividad de la Liga MX el próximo 18 de agosto para dar paso a la Jornada 4, luego de que el Torneo Apertura 2023 se puso en pausa para darle lugar a la Leagues Cup.

León y Mazatlán disputarán el primer partido tras la reanudación del campeonato mexicano de Primera División, que se pausó el pasado 16 de julio, cuando finalizó la tercera fecha.

Para el viernes 18 de agosto también están programados los cotejos Puebla vs Atlético de San Luis y Pumas vs Toluca, este último en Ciudad Universitaria. Para el sábado 19 de agosto no hay cotejos programados, debido a que ese día se disputará la final de la Leagues Cup, en la que podría estar Monterrey.

La Liga MX informó que el América volverá a las canchas el domingo 20 de agosto, cuando visite la cancha del Estadio Jalisco para medirse ante el Atlas. La actividad de la quinta jornada del Apertura 2023 se llevará a cabo a partir del martes 22 de agosto, cuando se realicen tres cotejos, destacando el cruce entre Chivas y Xolos en el AKRON.

Un día después, el miércoles 23, también están programados tres duelos, entre los que resaltan América vs Necaxa y Pachuca vs Cruz Azul. Los compromisos de Monterrey y Querétaro en la cuarta y quinta jornada de la Liga MX todavía no tienen fecha definida; los regios con los únicos que siguen con vida en la Leagues Cup.

