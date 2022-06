LIGA MX: Reportan como desaparecido a posible refuerzo de Tigres

Los Tigres intentarán ser nuevamente protagonistas en la Liga MX de la mano de Miguel Herrera en el banquillo. El Torneo Apertura 2022 está a la vuelta de la esquina y los felinos siguen teniendo movimientos en su plantilla.

Sin embargo, el ecuatoriano Jordy Caicedo, quien en los últimos días ha sonado como refuerzo de los de la UANL para el próximo semestre, fue reportado como desaparecido por el CSKA Sofía de Bulgaria, equipo en el que milita.

El club en el que Caicedo juega desde el año pasado dio a conocer en un comunicado que buscó al futbolista sudamericano en su domicilio, pero al no encontrarlo allí lo catalogó en calidad de desaparecido.

"Por el momento no tenemos información sobre el paradero del jugador. Caicedo recibió una visa y un boleto a Austria, donde tuvo que unirse hoy al campamento de su compañero de equipo. Más tarde supimos que el atacante no abordó el avión en absoluto. Inmediatamente fue registrado en su domicilio, pero tampoco fue encontrado allí. Actualmente no estamos en contacto con el jugador", señaló el CSKA Sofía.

CSKA Sofía desmiente interés de Tigres en Caicedo

En el mismo comunicado, la escuadra búlgara informó que hasta el momento no se ha acercado alguien de la directiva de Tigres para preguntar por Jordy Caicedo.

"El CSKA no ha recibido oferta ni pedido de compra del delantero de los Tigres mexicanos. Tal transferencia nunca ha estado sobre la mesa", subrayó el equipo.

Asimismo, el CSKA Sofía dejó en claro que tendrán mano dura con el jugador ecuatoriano, quien anteriormente ya se había visto envuelto en casos de indisciplina.

"La actitud poco profesional de Caicedo hacia su trabajo nos pone en una situación imprevista, de la que ya estamos buscando medidas urgentes y correctas para salir", agregó.

