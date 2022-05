LIGA MX: "Tuca" Ferretti rompe el silencio y revela que tiene ofertas en el extranjero

El legendario entrenador Ricardo "Tuca" Ferretti salió de los Tigres, en donde marcó época, para recalar en los Bravos de Juárez, sin embargo, su paso por el cuadro fronterizo no fue el mejor y tras su salida confesó que tiene ofertas para dirigir en el extranjero.

El exjugador de los Pumas dijo en entrevista para ESPN: "He tenido muchas ofertas, de Brasil, Europa, Grecia, como 10 ofertas, muy buenas en el aspecto financiero; quiero seguir trabajando aquí".

El deseo del estratega mexicano es seguir su carrera en el balompié mexicano, pese a que su etapa con Juárez FC no fue la mejor, pues dejó al equipo en último lugar general y con la multa de 80 millones de pesos.

LIGA MX | TUCA REFLEXIONA POR SU PASO EN JUÁREZ

Ricardo Ferretti agradeció a la institución de Juárez la oportunidad de trabajar con ellos, ya que dijo ser una persona en busca de siempre aprender, aunque la experiencia en el terreno de juego no fue agradable.

"Me siento bien, porque soy una persona que busca aprender siempre, y de una experiencia no agradable, en el aspecto futbolístico, porque en el otro es puro agradecimiento al grupo que me invitó a trabajar...

...pero yo siento que de todo esto saco cosas positivas, aprendí y me di cuenta que las decisiones tomadas sin tanto conocimiento o cerebro, te cuesta más. Me dejé llevar por la pasión y por el gusto de entrenar y pensé que podría revertir una opción complicada", dijo.

