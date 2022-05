Moisés Muñoz, exportero del América, se burló al final del primer tiempo del juego de cuartos de final de ida entre Chivas y Atlas, en el que los rojinegros se fueron al descanso con ventaja de 2-0. El duelo en el Estadio Akron acabó 2-1.

"Por favor no vayan a dejar solo a #Gonzalo cuídenlo, lo esta viendo su familia", escribió el actual comentarista de TUDN en Twitter, haciendo alusión al aficionado del Guadalajara que se hizo viral desde hace algunos años por su llanto y berrinche tras una derrota del Rebaño Sagrado.

La mofa de Muñoz no pasó desapercibida para algunos seguidores de América y Chivas; los primeros tomaron con humor su comentario, mientras que los segundos manifestaron su molestia al respecto.

Por favor no vayan a dejar solo a #Gonzalo cuídenlo, lo esta viendo su familia. — Moises Muñoz (@MoyMu23) May 13, 2022

"Deja le digo al 'Tata' que te lleve a Qatar, no como el 'Piojo' que nomás te engañó y no te llevó", le respondió un seguidor de los tapatíos al exguardameta michoacano, a quien le recordó que Miguel Herrera no lo incluyó en la lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Brasil 2014.

Aficionados de América y Chivas sueñan con final entre ambos

Algunos de los usuarios en Twitter aprovecharon la burla de Muñoz para externar su deseo de que la final del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX sea precisamente entre América y Chivas.

"América vs Chivas la final... Eso si el América le gana a Tigres", fue uno de los comentarios al respecto de un usuario que dio por hecho que capitalinos y jaliscienses eliminarán a Puebla y Atlas en cuartos de final, respectivamente.

Moisés Muñoz defendió la meta de las Águilas desde el Clausura 2012 hasta el Apertura 2016, lapso en el que cosechó dos títulos de Liga MX (Clausura 2013 y Apertura 2014) y dos de Concachampions (2014-2015 y 2015-2016).

El momento de "Moi" que más recuerda la afición del América es aquel remate de cabeza que realizó en la vuelta de la final del Clausura 2013 contra Cruz Azul, acción que fue desviada por Alejandro Castro para acabar en la portería de los celestes, que aquella noche en el Estadio Azteca perdieron la serie por el título en penaltis.

EVG