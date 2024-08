Los Tigres, que se encuentran a la espera de la reanudación de la Liga MX después de la eliminación en la Leagues Cup, estaría cerca de perder a uno de sus grandes jugadores, pues desde el futbol sudamericano un gigante del continente tendría una seductora oferta.

Y es que el argentino Juan Brunetta, mediocampista ofensivo de la UANL, es objeto de deseo del River Plate, que a día de hoy sigue siendo un club atractivo para el futbolista sudamericano, y que analiza la opción de reforzase con el elemento felino.

River es uno de los clubes más grandes de Argentina y de América, y que quiere a Brunetta como refuerzo de cara a la Copa Libertadores, siendo este el principal factor que podría hacer que el media punta deje a los Tigres de la Liga MX.

De acuerdo con el medio argentino TyC Sports, el Millonario sí tiene interés en Burnetta y no es nuevo, pues en 2021 fue pedido por el técnico Marcelo Gallardo, aunque no se pudo cerrar el fichaje. A pesar de la predilección por el jugador de Tigres, no existe por el momento una oferta, según AS México.

Juan Brunetta festeja con André-Pierre Gignac uno de sus goles en la victoria de Tigres sobre Santos en la Jornada 6 de la Liga MX. Foto: X de Tigres @TigresOficial

Tuca explota ante Tigres tras eliminación en Leagues Cup

La eliminación de los Tigres de la Leagues Cup causó una fuerte reacción en su exentrenador y una de sus grandes leyendas, Ricardo Tuca Ferretti, quien explotó por el papel de los regios en el torneo internacional y aprovechó para mandar un mensaje sobre André-Pierre Gignac.

El Tuca Ferretti, fiel a su estilo, no se quedó callado luego que el New York City eliminó a los Tigres de la Leagues Cup y se le fue con todo al actual entrenador del club, el serbio Veljko Paunovic, a quien señaló de inventar cosas y de no darle juego al delantero francés.

"Me tiene harto Tigres, cada vez que le apuesto anda perdiendo ahí dando vergüenza", comentó el exDT de los Tigres, quien agregó: "Eso de inventar jaladas, mete al méndigo francés (Gignac) desde el principio".

Ferretti asegura que Gignac "es el jugador más importante" del cuadro de la UANL, y que "la gente" de otros equipos "tiene miedo de que juegue André", pero no ha sido utilizado por Puanovic, quien vive su segunda experiencia al mando de una institución de la Liga MX.

aar