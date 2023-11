Liguilla 2023 | América: Álvaro Fidalgo y el mensaje que ilusiona a la afición: "las excusas no existen"

Una nueva Liguilla está por comenzar en la Liga MX y el Club América quiere levantar un título de una vez por todas luego de quedarse en la orilla en torneos pasados, en donde quedó eliminado luego una serie de errores puntuales, de los cuales habló el mediocampista Álvaro Fidalgo.

La campaña pasada Álvaro Fidalgo fue expulsado ante las Chivas en las semifinales del Clausura 2023, pero el exjugador del Real Madrid no piensa en ese episodio y agregó que en Coapa no se fijan en la semana de inactividad que tuvieron por el Play-In.

"A ver yo no voy a entrar en si es justo o injusto, somos América y al final aquí las excusas no pueden existir, no existen para nada, es verdad que a todos nos gustaría que después de jugar contra Tigres a los 3 o 4 días empezar la Liguilla porque estás con ritmo, pero por lo demás no existen excusas, pero mañana empieza todo y con muchas ganas", dijo Fidalgo.

Álvaro Fidalgo festeja uno de sus goles con el América Foto: Mexsport

Sobre lo que pasó el certamen anterior ante el Club Deportivo Guadalajara el jugador de las Águilas aseguró que no lo ve como una revancha, ya que siempre ha dado su mejor esfuerzo cuando llega la fiesta grande del futbol mexicano.

"No lo tomo como una revancha, desde que llegué aquí afronté la Liguilla de una manera en la que quise dar mi mejor versión; es verdad que en la última pesé a favor que no era de mi equipo con la expulsión, fue un error grande no hace falta esconderse para ese error", apuntó.

De cara a la eliminatoria ante León el jugador del América aseguró que hizo una gran fase regular y que tiene muchas ganas de lograr cosas importantes con las Águilas, que fueron líderes del Apertura 2023.

"Pero esta es una nueva Liguilla e hice un gran torneo y lo afronto con la máxima ilusión y unas ganas increíbles de poder trascender y hacer las cosas bien, el equipo está preparado", añadió.

¿Cuándo juegan América y León en la Liguilla?

Los cuartos de final del Apertura 2023 de la Liga MX comienzan este miércoles 29 de noviembre en León, donde el equipo local recibe al América, que terminó como líder del campeonato.

La Fiera selló su pase a esta etapa después de derrotar al Santos Laguna en el tercer y último encuentro correspondiente al play-in, modalidad que en este certamen sustituyó al repechaje.

Las Águilas volverán a las canchas después de dos semanas y media de inactividad, pues no juegan desde el pasado 11 de noviembre, cuando igualaron 0-0 con Tigres en la última jornada de la campaña.

aar