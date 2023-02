Mazatlán vs Juárez: Hora, cuándo y dónde ver EN VIVO, Jornada 5 Clausura 2023

La actividad de la Liga MX este viernes 3 de febrero termina con el partido entre Mazatlán y Juárez, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2023, que se realiza en el Estadio Kraken.

Los Cañoneros se encuentran en el fondo de la tabla general de la Liga MX con cero puntos y sin victorias. El funcionamiento del cuadro de la Perla del Pacífico ha dejado mucho que desear, ya que ni siquiera tienen empates, solo conocen la derrota.

Juárez por el otro lado tiene una victoria, pero tres derrotas y se mantiene con tres puntos en el Clausura 2023 de la Liga MX, un puesto por debajo del último sitio que otorga puesto de Repechaje.

¿En dónde ver EN VIVO el Mazatlán vs Juárez?

El partido entre Mazatlán vs Juárez comienza a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y se podrá seguir las acciones por la señal de TV Azteca.

'Chicharito' Hernández ya tiene definido su futuro



Uno de los grandes deseos de los aficionados de Chivas es ver de regreso en el equipo al delantero tapatío Javier 'Chicharito' Hernández, quien salió de las filas de la institución en el 2010.

En este 2023, el goleador histórico de la Selección Mexicana jugará su tercera temporada en la MLS con el LA Galaxy, equipo con el su contrato vence este año, lo cual facilitaría su regreso a la Liga MX. Sin embargo, el atacante reveló que sus intenciones son seguir con el club de California.

"Yo tengo nada más este año de contrato, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno", confesó el 'Chicharito' Hernández en TikTok.

aar