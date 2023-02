Mazatlán vs Pumas: Ricardo Salinas Pliego hace MILLONARIA apuesta con el plantel de los Cañoneros (VIDEO)

Mazatlán FC y Pumas llegaron urgidos de un triunfo a su enfrentamiento de la Jornada 9 de la Liga MX. Ante esta situación, el empresario Ricardo Salinas Pliego hizo una interesante y millonaria apuesta con los jugadores de los Cañoneros.

Momentos antes del encuentro en el Estadio El Kraken, el dueño del equipo sinaloense fue al vestidor del club para alentar a los futbolistas y proponerles un trato.

"Yo estoy seguro que tiene lo necesario para salir adelante. Vamos a hacer una apuesta. Si pierden me van a regalar 30 mil dólares para comprar dos carritos de golf, por pend... Si ganan yo les voy a regalar 300 mil, para que valga la pena. ¿Aceptan?", fue lo que les dijo el propietario del Mazatlán a los jugadores.

Rubén Omar Romano, director técnico de los Cañoneros, le dio la mano a Ricardo Salinas Pliego para cerrar el trato con el empresario.

Mazatlán llegó al encuentro contra Pumas con la encomienda de lograr su primera victoria en el Torneo Clausura 2023, pues en las primeras ocho fechas solamente cosechó un punto, aunque tiene pendiente su duelo de la Fecha 1 contra el León.

Leyenda de Pumas levanta la mano para tomar el timón

Debido al complicado panorama de Rafa Puente en la dirección técnica de Pumas, una de las grandes leyendas del club universitario levantó la mano para tomar las riendas del equipo.

Se trata del exgoleador argentino Bruno Marioni, quien reconoció que le gustaría tener una segunda etapa en el timón de los auriazules, a los que ya dirigió en el 2019.

"Yo en algún momento tendré la posibilidad, si las cosas se dan de regresar a Pumas, indudablemente me quedó un sabor amargo, el haber estado tan poco tiempo, el tener tan buenos resultados, porque hoy todo se mide por resultados. A mi me toca salir con 53 por ciento de efectividad en los partidos que me toco dirigir, no sé si será ahora, si será después; hoy tengo contrato con Venados", declaró en entrevista con TV Azteca el Barullo, quien actualmente es estratega de Venados en la Liga de Expansión.

