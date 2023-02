Pumas: Leyenda del club levanta la mano para reemplazar a Rafa Puente en el timón

A unas horas de que Rafa Puente se juegue gran parte de su continuidad como director técnico de Pumas, una de las grandes leyendas del club universitario levantó la mano para tomar las riendas del equipo.

Se trata del exgoleador argentino Bruno Marioni, quien reconoció que le gustaría tener una segunda etapa en el timón de los auriazules, a los que ya dirigió en el 2019.

"Yo en algún momento tendré la posibilidad, si las cosas se dan de regresar a Pumas, indudablemente me quedó un sabor amargo, el haber estado tan poco tiempo, el tener tan buenos resultados, porque hoy todo se mide por resultados. A mi me toca salir con 53 por ciento de efectividad en los partidos que me toco dirigir, no sé si será ahora, si será después; hoy tengo contrato con Venados", declaró en entrevista con TV Azteca el Barullo, quien actualmente es estratega de Venados en la Liga de Expansión.

"En algún momento tendré la oportunidad de regresar a Pumas".



Sin embargo, el exdelantero de Pumas aseguró que Hugo Sánchez está más capacitado que él para tomar la dirección técnica de Pumas en caso de que Rafa Puente sea cesado.

"No puedo competir con Hugo no solo por su trayectoria como futbolista sino también como entrenador es ampliamente superior a la mía pero al final todo tiene que ver con decisiones y con objetivos de los clubes", subrayó.

Los números de Rafa Puente con Pumas

Rafael Puente del Río llegó al banquillo de Pumas para el Torneo Clausura 2023 en sustitución de Andrés Lillini, quien ocupó dicho cargo en las últimas cinco campañas.

En las primeras ocho jornadas del actual campeonato, los del Pedregal han cosechado ocho puntos, lo que los tiene ubicados en el sitio 11 de la clasificación, apenas en puestos de repechaje.

Las únicas dos victorias de Pumas antes de su choque contra Mazatlán FC en la Fecha 9 fueron contra FC Juárez y León, ambas en Ciudad Universitaria.

EVG