Michelle Pérez, exporrista de Cruz Azul, denuncia amenazas de muerte

La conductora e influencer Michelle Pérez, exporrista de Cruz Azul, compartió unos videos en sus redes sociales en el cual releva que ha sufrido amenazas de muerte y violación de uno de un usuario en Instagram.

"Estoy viviendo algo terrible que jamás nadie quisiera vivir, he estado recibiendo mensajes de amenazas de feminicidio y de violación de un tal @IvanAlejandro_oficial, desde hace un año y yo no me había percatado, pero me di cuenta el domingo 4 de abril del año 2021 porque fue muy insistente con esos mensajes amenazándome de violación y de feminicidio", comentó Michelle en el video, el cual acompañó de capturas con las amenazas y mensajes de su acosador.

Por otra parte, Pérez narró que fue a levantar una denuncia ante estos hechos, pero se sintió peor debido a que las autoridades la culparon por tener muchos seguidores en Instagram y por subir varias fotos, situación que lamentó.

"Después de todo esto ingenuamente creí en las autoridades, pero lo único que recibí como respuesta fue 'es tu culpa porque tienes muchas fotos en tu Instagram y porque eres figura pública, si quieres estar segura y quieres seguir viva, lo que tienes que hacer es cerrar todas tus redes sociales, abrir nuevas y cada persona que quiera seguirte pedirle una identificación', se los juro que no lo puedo creer", resaltó la exporrista de Cruz Azul en el grupo de animación 'Las de Azul'.

Michelle Pérez concluyó su mensaje agregando que si algo le ocurre apoyen a su mamá e invitó a la gente a hacer todo lo posible para que siga la violencia contra las mujeres.

"Hoy solo quiero decir algo, que si mañana soy yo abracen a mi mamá. Y por favor no permitan que esto siga pasando", finalizó Pérez, quien forma parte del equipo del sitio Fanbolero.

⚠️HOY TEMO POR MI VIDA ⚠️

Me quiero viva y sin miedo 💜 pic.twitter.com/CpJk2GbO6G — Michelle Perez (@michperezof) April 9, 2021

Autoridades responden al llamado de Michelle Pérez

Luego de los videos publicados por Michelle Pérez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se puso en contacto con la exporrista de Cruz Azul.

"¿Podría seguirnos para brindarle atención vía MD? Gracias", fue el mensaje de la Fiscalía en Twitter.

