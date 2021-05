Miguel Herrera revela quién fue el peor jugador al que dirigió en el Tricolor

Hace seis años que Miguel Herrera dejó de dirigir a la Selección Mexicana, a la que llevó a un histórico décimo lugar en Brasil 2014, la mejor ubicación del Tricolor en un Mundial celebrado fuera del país.

Fiel a su estilo, "El Piojo" no se guardó nada y mencionó el nombre del que considera fue el jugador menos bueno que dirigió a la Selección Nacional, esto durante el show nocturno 'Tu-Night con Omar Chaparro', en el que el conductor le preguntó textualmente cuál fue el peor futbolista al que llamó durante su etapa como seleccionador; si no respondía, debía beber un shot de tequila.

El nombre que soltó Miguel Herrera fue el de Carlos "Gullit" Peña, quien actualmente brilla con el FAS de El Salvador, aunque remarcó que más que malo fue simplemente que no tuvo su mejor desempeño en el Mundial de Brasil.

"En su momento no creo que haya sido el peor, porque vivía un momento muy bueno, creo que en esa transición de llegar al Mundial lo que pasó con el 'Chapito' Montes le pegó muy fuerte al Gullit Peña y se nos vino para abajo y de ahí ya no lo pudimos recuperar, pero no fue convocado por malo, creo que a la Selección difícilmente convocas jugadores malos", contó Herrera, recordando la lesión que dejó fuera del magno evento a Luis Montes, en ese entonces compañero de Peña en el León.

Después de su paso por el León, el "Gullit" Peña militó con Chivas, Cruz Azul y Necaxa en la Liga MX, aunque tuvo un breve paso por Europa con el Rangers y también por la Liga de Balompié Mexicano con el Club Veracruzano de Futbol Tiburón.

¿Cuántos partidos jugó "Gullit" Peña en Brasil 2014?

Carlos Peña fue uno de los 23 futbolistas convocados por Miguel Herrera para representar a la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014.

En la competencia, el originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, solamente registró 10 minutos, los cuales fueron en el triunfo de 3-1 sobre Croacia en el cierre de la fase de grupos, cotejo que se celebró en Recife.

EVG