Místico celebra 20 años a lo grande

20 años se dicen fácil, pero a Místico le ha costado ganarse el estatus de leyenda en la lucha libre en este tiempo. Tras ganar Gama en el terreno nacional y extranjero, el Rey de Plata y Oro celebra su veinte aniversario.

En conferencia de prensa, Místico reflexionó sobre el viaje que ha emprendido estos 20 años en los ensogados del mundo, aunque busca más, porque su meta es que es el público lo ubique entro uno de los más grandes.

“20 años de mantener la Lucha Libre aérea es muy difícil y más cuando eres un ídolo, taquillero, súper héroe, estrella; pero ha sido posible porque actúo de corazón, porque amo al público y ese es quien me contagia la pasión”, comentó Místico.

El gladiador mexicano a día de hoy es comparado con algunos de los más grandes de la historia, como El Santo y Blue Demon, dos de las insignias del pancracio mexicano.

#Aniversario20Místico | Místico (@caristicomx) habla los rivales que le gustaría enfrentar en el 91 aniversario del #CMLL y en el marco de su 20 aniversario profesional



— La Razón de México (@LaRazon_mx) June 5, 2024

“Es algo bonito ver la máscara del Santo, Blue Demon y Místico en todas partes del mundo. Es algo maravilloso, trabajo día a día para que Místico se convierta en una leyenda al nivel del Santo y Blue Demon”, apunta El Rey de Playa y Oro.

Conocido por su estilo aéreo y cercanía con el público, Místico habló sobre su magia con el personaje, el cual, a pesar de haber abandonado en su paso por la WWE, siempre estuvo atado a él en México.

“La gente siempre me gritó Místico. Fui Sin Cara en WWE y me llamaban Místico; regresé al CMLL y me reconocían como Místico cuando encarnaba a Carístico. Creo que eso es porque he dejado huella en la gente”, explicó.

Fechas y lugares de los festejos de Místico

Conocido como El Seminarista de Los Ojos Blancos, el luchador iniciará sus festejos por su 20 aniversario en Puebla, en la arena del CMLL en aquella localidad el 17 de junio.

Un día después de presentarse en el Templo del Dolor, Místico estará celebrando el día de aniversario (18 de junio) en la Arena Coliseo de Guadalajara.

Posteriormente, en la Arena México el 21 de junio seguirán los festejos por El Rey de Plata y Oro.

