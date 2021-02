MLB: Estrella de Grandes Ligas manda contundente mensaje a AMLO

Randy Arozarena, jardinero cubano de los Tampa Bay Rays en la MLB, aprovechó sus redes sociales para hacerle una solicitud especial al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Randy Arozarena comenzó su carrera como beisbolista en México, con los Toros de Tijuana, antes de irse a las Grandes Ligas. Por ese motivo es que la estrella de la MLB se siente identificado con México, razón por la que le pidió a López Obrador que le otorgue la nacionalidad mexicana, para que así pueda jugar el Clásico Mundial de Beisbol con la novena azteca.

"Sólo le pido un favor a mis seguidores: mándenle un mensaje al presidente (AMLO) para que me dé la nacionalidad. Si me hace ese favor para representar a México en el Clásico Mundial (de Beisbol), eso es lo único que quiero", fue el contundente mensaje de la figura de la MLB al Presidente López Obrador. La fecha del próximo Clásico Mundial de Beisbol todavía no se ha confirmado.

El año pasado, Randy Arozarena fue nombrado el Jugador Más Valioso en los playoffs de la MLB, a pesar de que los Tampa Bay Rays perdieron la Serie Mundial ante los Dodgers, donde militan los mexicanos Julio Urías y Víctor González.

Antes de llegar a las filas de Tampa Bay Rays, Randy Arozarena jugó con los St. Louis Cardinals.

La temporada de este año de la MLB está programada para ponerse en marcha el próximo 1 de abril.

EVG