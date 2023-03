MLS: Carlos Vela anota su primer gol de la campaña en el debut del LAFC en el torneo (VIDEO)

El delantero mexicano Carlos Vela marcó gol en el primer juego del LAFC en la nueva temporada de la MLS, durante el debut contra el Portland Timbers.

El Bombardero se hizo presente en el marcador al minuto 34 con un penalti en el que engañó por completo al portero David Bingham para poner el 2-0 parcial a favor de la escuadra de California.

Momentos antes, al 24', el italiano Giorgio Chiellini había abierto el marcador en el encuentro con sede en el Banc of California Stadium, que al descanso iba 2-0 a favor de los de Los Ángeles.

Vela y el LAFC debieron haber debutado en la campaña de la MLS el pasado fin de semana en el Clásico del Tráfico contra el LA Galaxy, pero el juego se canceló a causa de las fuertes tormentas que hubo en Pasadena, donde se llevaría a cabo el encuentro.

La de este año es la quinta temporada del exseleccionado tricolor en la MLS con el equipo angelino, con el que ganó la MLS Cup el año pasado y con el que hasta el momento registra 80 dianas en 140 compromisos.

Debut del "Chicharito" en la MLS deberá esperar

El debut de Javier "Chicharito" Hernández este 2023 deberá esperar más tiempo de lo esperado, pues el goleador tapatío reveló que la lesión que padece en el tendón de la corva de su pierna derecha le impedirá jugar con el LA Galaxy este fin de semana.

Por medio de un stream en su canal de Twitch, Hernández Balcázar le hizo saber a sus seguidores que estará fuera de las canchas al menos dos semanas, aunque su inactividad podría ser mayor al mes.

"¿Voy a jugar en Dallas? No, no voy a jugar, me estoy recuperando también de mi lesión, voy a estar entre 2 a 5 semanas más de lesión, porque tenemos que tener mucho cuidado para evitar recaídas", respondió el "Chicharito" a la pregunta de un aficionado.

EVG