MLS: ¡Oficial! Héctor Herrera ya tiene fecha para llegar al Houston Dynamo

El mediocampista mexicano Héctor Herrera ya tiene fecha para llegar al Houston Dynamo de la MLS y será el próximo verano, pues al parecer ya llegó a un acuerdo con el equipo estadounidense.

Diversos medios de comunicación aseguraron que Herrera saldrá del Atlético de Madrid para caer en el Dynamo, con un acuerdo para ser jugador franquicia y lo haría como agente libre, ya que acaba su contrato con el Atlético de Madrid.

Por otra parte, el periodista Luis Omar Tapia reconoció que gente cercana al Houston Dynamo le dijo que revelara la noticia.

EXCLUSIVA



Hay acuerdo con @HoustonDynamo y Héctor Herrera será nuevo refuerzo del club hasta finales del 2025, me confirman fuentes cercanas a la negociación



El club lo hará oficial en las próximas 24-48 horas y se incorporará una vez que termine temporada con @Atleti pic.twitter.com/YSMydgLeiE — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 1, 2022

"Cholo", contento con Héctor Herrera

En los últimos partidos con el Atlético de Madrid, el timonel Diego Pablo Simeone reconoció que Héctor Herrera ha tenido una muy buena partición con el equipo y, por lo mismo, se ha ganado un lugar en el cuadro titular.

"Impresionante (lo que ha hecho Héctor) decía ‘¿Por qué no jugaba Herrera?’ y él seguía entrenando siempre de la misma manera, éramos injustos con los entrenamientos que él hacía con los pocos minutos que jugaba, pero hay que tomar decisiones. El año pasado jugó bastante, hasta que se lesionó ante el Real Madrid, pero tiene calma y nos está dando algo importante en el campo”, dijo en su momento el "Cholo".

Directivo de MLS viaja a Madrid para convencer a Herrera

Uno de los deseos de la MLS es contratar a los mejores futbolistas y en la mira tienen al mexicano Héctor Herrera, quien milita actualmente para el Atlético de Madrid, pero un directivo del Dynamo de Houston ya viajó a Europa para convencerlo.

Al término del partido del Atlético de Madrid contra el Manchester United correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League se dijo que "HH" se reunirá con Pat Onstad, gerente general del club, para conocer el proyecto de la MLS.

"Uno busca la forma de jugar, yo no lo pensé en salir siempre quise terminar mi contrato aquí. Si se habla de renovación estaba abierto, es verdad que no hay nada en concreto de si me voy o me quedo", dijo Herrera al término del encuentro.

