MONTERREY: Captan a Vincent Janssen en fiesta sin medidas sanitarias (VIDEO)

El Monterrey se quedó corto en su primer torneo de Liga MX bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, por lo que ya trabaja de cara al Apertura 2021, donde el holandés Vincent Janssen cumplirá dos años de su llegada al balompié nacional.

Sin embargo, el delantero está en el ojo del huracán luego de que en redes sociales circula un video en el que se le observa en una fiesta, sin que respete las medidas sanitarias y preventivas ante el COVID-19.

¿Dónde fue la fiesta?

En el video se observa al jugador de Rayados de fiesta en un bar al tiempo que baila con su novia sin el cubrebocas.

Hasta el momento, ni el equipo regiomontano ni el jugador se han pronunciado al respecto.

De acuerdo a información de otros medios, la fiesta se habría celebrado en Miami, Florida, donde el deportista vio a algunos amigos.

En días pasados, el exfutbolista del Tottenham presumió en sus redes sociales que se casará con su novia Talia.

"The best yes I’ve ever heard, I love you my fiancé @itmetaliag (El mejor sí que jamás había escuchado, te amo mi prometida)", expresó el holandés en su cuenta de Instagram.

¿Cuántos goles hizo Janssen en el Guard1anes 2021?

En el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, Vincent Janssen registró 757 minutos en 13 partidos, incluyendo los dos de Liguilla que disputaron los norteños frente al Santos.

En cuanto a goles, el originario de Noord-Brabant sumó cinco, cuatro en la fase regular y uno en la postemporada.

