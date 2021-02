MONTERREY: Clubes europeos siguen de cerca a esta estrella de Rayados

En los últimos años, Monterrey ha sido uno de los equipos más constantes en la Liga MX, para lo cual ha sido vital el desempeño de algunos de sus canteranos como César Montes y Carlos Rodríguez, quien reveló que algunos clubes europeos lo siguen de cerca.

Carlos Rodríguez, quien debutó con Monterrey en septiembre de 2016 en un partido en el que Rayados goleó 3-0 al Don Bosco en la Concachampions, señaló que su representante ha estado en contacto con equipos del viejo continente.

"Mi representante estuvo hablando con clubes, pero la verdad no sé si al final mandaron carta al club, porque lo desconozco. Entre nosotros no dijimos que yo iba a estar centrado en lo mío y cuando estuviera al 100 por ciento la decisión, ahí me lo diría", comentó Carlos Rodríguez, quien ha disputado los cinco partidos que el Monterrey lleva en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, en entrevista con TUDN.

te puede interesar Rayados pierde por primera vez en la campaña

Sin embargo, Carlos Rodríguez, quien registra seis goles en 103 partidos con el Monterrey, no mencionó nombres de las escuadras europeas que estarían interesadas en sus servicios.

Hasta el momento, el originario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ha cosechado tres títulos con el Monterrey, uno de Liga MX (Apertura 2019), una Concachampions (2019) y una Copa MX (2019-2020).

EVG