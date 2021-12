Muere campeón de kickboxing por COVID-19; decía que no necesitaba vacuna

El campeón del mundo en kickboxing, Frédéric Sinistra, falleció a los 41 años de edad, luego de haberse contagiado por COVID-19 y no estar vacunado.

Sinistra, considerado el hombre más fuerte de bélgica, se había declarado en más de una ocasión como antivacunas, por lo que no recibió sus dosis de COVID-19.

El expeleador fue tres veces campeón del mundo y fue internado en noviembre pasado, aunque él negó que se tratara de COVID-19, justificándolo con que había sido bebé prematuro.

Sinistra había informado su salida del hospital pues “Me siento cada vez mejor, me están cuidando muy bien” y dijo que “Gracias por su apoyo. Me estoy recuperando en casa. Como debe ser. Volveré mil veces más fuerte”.

Sin embargo, de acuerdo con medios locales, el expeleador sólo salió porque firmó un alta voluntaria, pese a las recomendaciones de los médicos.

ESPOSA ASEGURA QUE NO MURIÓ POR COVID-19

Su esposa aseguró que no falleció por COVID-19 y rechazó las versiones de familiares del expeleador, al recordar que no quiere causar miedo por no vacunarse.

“Mi marido no murió de covid. Nunca hubiera aceptado que lo que le ocurrió se utilizara para sembrar el miedo y reivindicar la vacunación", sentenció.

