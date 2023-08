Mundial Femenil 2023: ¡Jenni, hermana, ya eres mexicana! Jennifer Hermoso recuerda a México con emotivo mensaje

La destacada futbolista española Jennifer Hermoso se unió a la celebración del título del Mundial Femenil de una manera sorprendente y única. Tras la victoria de la Selección de España en la final contra Inglaterra, Jenni se dejó ver luciendo un auténtico sombrero mexicano mientras compartía momentos de alegría y euforia con sus compañeras de equipo.

La jugadora del Pachuca, conocida por su habilidad en el terreno de juego y su estilo carismático fuera de él, decidió sumarse a la tradición mexicana de festejar con un sombrero charro luego de una emotiva victoria, luciendo una sonrisa radiante y el emblemático accesorio adornado con un vibrante color azul y detalles bordados en dorado.

Que orgullosa me siento de formar parte de la familia mexicana 🇲🇽🙃 pic.twitter.com/2SgT9zJjxy — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) August 20, 2023

El gesto de la campeona no pasó desapercibido en las redes sociales, pues acompañó la postal con un conmover mensaje que decía: “Que orgullosa me siento de formar parte de la familia mexicana”. Miles de aficionados elogiaron su inclusión de elementos de la cultura mexicana para celebrar un logro tan importante en su carrera deportiva.

El gesto fue bien recibido por el público mexicano, quien hizo tendencia a la jugadora de las Tuzas en cuestión de minutos. La victoria de “La Roja” en el Mundial Femenil y la celebración con el sombrero mexicano seguramente quedarán grabados en la memoria de los fanáticos del futbol y de aquellos que valoran la unión entre distintas culturas en el mundo deportivo.

Jenni Hermoso valora a la Liga MX

La máxima goleadora de la Selección de España, Jennifer Hermoso tuvo una entrevista con Marca antes de enfrentar su compromiso en el Mundial Femenil, en la que habló sobre cómo vive su gran momento futbolístico con el representativo de su país y dejar a uno de los mejores equipos del futbol femenil para llegar a una liga en crecimiento.

“Era consciente de que me iba del mejor equipo del mundo para jugar al otro lado del charco en una Liga que no se conocía tanto o que tendría menos nivel, pero, cosas del fútbol, me he descubierto a mí misma, he crecido mucho y he disfrutado de cosas que antes no disfrutaba. Físicamente y mentalmente he ganado lo que no había ganado en muchos años atrás. México vino a mi vida para cambiarla y estoy agradecida de esa decisión porque me he sentido como no me había sentido nunca”, expresó la ahora campeona del mundo.

Las palabras de la emblemática jugadora son un apoyo fundamental para la Liga MX, pues su futbol está generando seleccionadas capaces de competir en una justa mundialista y ser las mayores representantes de sus equipos.

