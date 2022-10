Mundial Qatar 2022: Argentina revela lista preliminar y hay algunas sorpresas

La Selección Argentina, comandada por Lionel Scaloni, reveló una lista preliminar para el Mundial Qatar 2022. Son 40 jugadores los convocados por el estratega albiceleste, recordando que la lista final para la justa es de 26 futbolistas.

Al ser una lista tan extensa hay ciertas sorpresas, como la inclusión del portero exAmérica Agustín Marchesín, actualmente en el Celta de Vigo de LaLiga de España. Además, en la lista aparece Giovanni Simeone, delantero que juega en el Napoli y que se espera se suba de último minuto a la Copa del Mundo.

La lista preliminar de Argentina para Qatar 2022

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal), Juan Musso (Atalanta) y Agustín Marchesín (Celta de Vigo).

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Gonzalo Montiel (Sevilla), Germán Pezzella (Betis), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Lens), Nehuén Pérez (Udinese), Marcos Senesi (Bournemouth) y Lucas Martínez (Fiorentina).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Giovanni Lo Celso (Villarreal), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Benfica), Emiliano Buendía (Aston Villa), Lucas Ocampos (Ajax) y Nicolás Domínguez (Bolonia).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter Milán), Ángel di María (Juventus), Joaquín Correa (Inter Milán), Nicolás González (Fiorentina), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlanta United), Giovanni Simeone (Nápoles) y Lucas Alario (Eintracht Frankfurt).

Crack de Argentina hace menos a México

En el Mundial Qatar 2022 la Selección Mexicana se enfrentará en la fase de grupos ante el combinado de Argentina, partido que desde ya se empieza a calentar, aunque de forma involuntaria, por las declaraciones del "Cuti" Romero.

Cristian Romero, seleccionado argentino, generó polémica al comentar que cree que México nunca en su historia ha jugado una Copa del Mundo, cuando incluso en las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 el Tri chocó ante la Albiceleste.

“Es un rival complicado, creo que nunca jugó un Mundial, pero seguramente el ambiente y cómo lo vive cada jugador debe ser una forma muy especial”, comentó el "Cuti" para TUDN tras el duelo entre el Tottenham y el Frankfurt en la Champions League.

Con la Copa del Mundo Qatar 2022 tan cerca hay jugadores que no se arriesgan y en los juegos de sus clubes bajan la intensidad, pero el "Cuti" Romero, defensor del Tottenham Hotspur, no piensa de esa forma.

"Yo no pienso así, pensaría mal si me estuviera cuidando o no jugaría al 100 porque no soy así, me entrego al máximo, tengo que estar bien físicamente y a un gran nivel para también estar en la Selección, que es lo más importante", sentenció Cristian Romero.

