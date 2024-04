NFL | ¿Tom Brady confirma su regreso a las canchas? (VIDEO) El GOAT revela con cuál equipo

Tom Brady dejó abierta la posibilidad de regresar a la NFL durante una reciente transmisión en vivo de Instagram. A pesar de haber confirmado en múltiples ocasiones su retiro, una reciente declaración revela un cambio de opinión.

El exquarterback de los Pats admitió durante un podcast sobre cortes de cabello, titulado Deep Cuts, que su retiro de las canchas ha sido más difícil de lo esperado y que realmente extraña formar parte de un equipo.

"No me opongo a ello. No sé si me dejarán, si me convierto en propietario de un equipo de la NFL, pero no sé si... no lo sé. Siempre estaré en buena forma, siempre podré lanzar la pelota. Entonces, ¿entrar un rato, como si MJ regresara? No sé si me dejarían, pero no me opondría a ello", dijo TB12.

A pesar de las especulaciones sobre su posible regreso, el GOAT aclaró que existe incertidumbre sobre si los propietarios de la NFL le permitirían jugar o habría algún conflicto de intereses por ser propietario, pues actualmente está en proceso de entrar en la parte mayoritaria de Las Vegas Raiders.

Ante la pregunta sobre qué equipos consideraría para su regreso, Brady mencionó a los Raiders, los 49ers y los Patriots como posibles opciones. "No me opongo a ello. No sé si me dejarán, si me convierto en propietario de un equipo de la NFL, pero no sé si... no lo sé", agregó.

Por ahora, sólo se especula sobre la posibilidad de ver una vez más en acción al siete veces campeón de anillos de Super Bowl.

Tom Brady mejora sus marcas de jugador colegial

Tom Brady demostró por qué es considerado uno de los mejores atletas de todos los tiempos. A sus 46 años de edad y tras retirarse del futbol americano profesional, el mariscal volvió a realizar la prueba de las 40 yardas y registró un mejor tiempo que cuando era un novato de 22 años.

El ejercicio fue compartido a través de la cuenta oficial de la NFL, donde se puede ver al quarterback participando en la clásica evaluación, la cual es una medida utilizada para evaluar las habilidades de los prospectos universitarios y potenciales reclutas de equipos profesionales.

El siete veces campeón del Super Bowl, recreó su participación en la prueba como lo hizo hace más de dos décadas, cuando comenzaba su carrera en el 2000. En aquella ocasión, registró un tiempo de 5.28 segundos, catalogado como uno de los más lentos en la historia de la prueba.

Sin embargo, en esta ocasión, deslumbró al mejorar su marca a 5.12 segundos, dejando claro que el paso del tiempo no ha afectado su rendimiento ni su crecimiento atlético.

