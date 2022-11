¡Oficial! Karim Benzema queda fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022

A solamente un día del comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022, Francia perdió a otra de sus principales estrellas al anunciarse la baja por lesión del delantero Karim Benzema.

"Golpeado en el cuádriceps del muslo izquierdo, Karim Benzema se ve obligado a renunciar a participar en la Copa del Mundo. Todo el equipo comparte la tristeza de Karim y le desea una pronta recuperación", anunció la selección gala en sus redes sociales.

Karim Benzema, actual ganador del Balón de Oro y goleador del Real Madrid queda fuera del magno evento a tres días de que Les Bleus debuten contra Australia en la primera jornada del Grupo D.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



La baja del experimentado atacante de 34 años de edad se suma a las de Paul Pogba, N'Golo Kanté y Presnel Kimpembe, quienes igualmente por lesión no podrán tener participación en la cita.

Francia llega a la Copa del Mundo Qatar 2022 como la vigente campeona del orbe, luego de que hace cuatro años se coronó en Rusia tras superar a Croacia en la final.

Dinamarca y Túnez serán los otros conjuntos ante los que la escuadra dirigida por Didier Deschamps se mida en la primera etapa de la edición 22 del Mundial de futbol.

Las polémicas declaraciones de Infantino

La Copa del Mundo Qatar 2022 comienza este domingo 20 de noviembre, pero los ojos del planeta entero ya están encima de todo lo que sucede en torno al país árabe. Previo al arranque de las acciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió una serie de declaraciones que son, cuanto menos, polémicas.

El presidente de la FIFA no se contuvo y defendió a la nación anfitriona, Qatar, ya que ha sido objeto de críticas por sus extremas medidas, como la decisión de no vender alcohol en los estadios, tomada a dos días del duelo inaugural. Además, Infantino admitió que se siente gay, que se siente como una mujer y como un trabajador inmigrante, de los cuales cientos murieron en la construcciones de los inmuebles.

El Mundial Qatar 2022 ha sido señalado por el historial de derechos humanos del país sede, por las muertes de trabajadores inmigrantes durante las construcciones de los estadios, sin embrago, Gianni Infantino aseguró que se trata de un acto de "doble moral".

"Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siente gay. Hoy me siento un trabajador inmigrante", comentó el presidente de la FIFA en una rueda de prensa y agregó: "Me siento como una mujer", antes de defender a Qatar.

EVG