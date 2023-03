OnlyFans: Danielle Favatto, hija de Romario, roba suspiros de sus fans con su ingreso a la plataforma (FOTOS)

Danielle Favatto, una de las hijas del legendario exgoleador brasileño Romario, es la nueva sensación en la plataforma de OnlyFans, luego de que abrió su cuenta.

Sin embargo, Favatto indicó que se animó a abrir su perfil para compartir con sus seguidores su nueva experiencia como mamá, por lo cual no subirá contenido erótico.

"OnlyFans trae una variedad de contenido interesante, desde recetas hasta deportes. Creé mi perfil en OnlyFans para contar un poco más esta experiencia de ser madre primeriza", indicó al respecto la hija de 'O Baixinho'.

Danielle Favatto reconoció que en un principio le desagradaba la idea de ser madre, pues no soportaba tener un niño cerca; situación que cambió desde que dio a luz.

"Yo no quería tener un hijo, cambié de opinión de la nada. No tenía maneras con los niños. Era esa persona que, si el niño lloraba en el avión, yo ya estaba enfadada. Como he estado aprendiendo a diario, me pareció genial la idea de crear un perfil en la plataforma para hacer videos sobre el tema", explicó.

Antes de abrir su cuenta en OnlyFans, la hija de Romario ya era muy seguida y popular en Instagram, donde roba suspiros con sus espectaculares fotos.

Debora Peixoto, la sensual árbitra que quiere pitar en un Mundial

La influencer brasileña Debora Peixoto, modelo de OnlyFans, se prepara para ser árbitra asistente de futbol, pues uno de sus mayores sueños es fungir como árbitra en una Copa del Mundo de la FIFA.

Para ello se registró en la Federação Mineira de Futebol, la encargada de gobernar el balompié en el estado de Minas Gerais.

"Mi mayor sueño es arbitrar los principales clásicos del país. Quién sabe, tal vez algún día pueda dirigir en una Copa del Mundo, eso sería perfecto", indicó Peixoto.

