¿Qué partidos ver hoy 19 de noviembre del 2023?; Conoce toda la agenda deportiva

Este domingo 19 de noviembre presenta como platillo principal en cuanto a la actividad deportiva la semifinal de vuelta entre América y Chivas en la Liga MX Femenil, misma que se realizará en el Estadio Azteca.

Una hora después de conocer al primer equipo finalista de la competencia se llevará a cabo, también en el Coloso de Santa Úrsula, el clásico de leyendas entre azulcremas y rojiblancos organizado por Cuauhtémoc Blanco en pro de los damnificados por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

También se pone en marcha la décima jornada de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del próximo año en Alemania, destacando los duelos España vs Georgia y Portugal vs Islandia.

Los amantes del futbol americano podrán disfrutar la actividad correspondiente a la Semana 11 de la NFL, que para este 19 de noviembre trae como principales platillos los cotejos Browns vs Steelers, 49ers vs Buccaneers y Rams vs Seahawks.

La NBA tiene programados nueve duelos, entre los cuales sobresalen Nets vs 76ers, Grizzlies vs Celtics y Lakers vs Rockets.

Partidos y transmisiones del 17 de noviembre

Cowboys vs Panthers (12:00 horas, Fox Sports)

Steelers vs Browns (12:00 horas, IZZI)

España vs Georgia (13:45 horas, Sky Sports)

​Portugal vs Islandia (13:45 horas, Sky Sports)

​Escocia vs Noruega (13:45 horas, Sky Sports)

49ers vs Buccaneers (15:05 horas, Canal 9)

Rams vs Seahawks (15:25 horas, Fox Sports)

​América vs Chivas Femenil (16:00 horas, TUDN y Las Estrellas)

​Cancún vs Mérida (17:05 horas, Fox Sports)

Mavericks vs Kings (18:30 horas, ESPN)

Clásico de leyendas América vs Chivas (19:00 horas, TUDN)

​Mineros vs Tepatitlán (19:05 horas, TVC Deportes)

Broncos vs Vikings (19:20 horas, ESPN)

Lakers vs Rockets (20:30 horas, ESPN)



EVG