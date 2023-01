Pelé: Hija de O'Rei comparte últimas imágenes de su padre en el hospital

A dos semanas del deceso de Pelé, Kely Nascimento, hija mayor del exfutbolista brasileño, compartió en redes sociales las últimas imágenes de su padre en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde perdió la vida el pasado 29 de diciembre.

Kely Nascimento publicó 10 fotos en su cuenta de Instagram de los últimos 10 de O'Rei en el nosocomio en compañía de sus seres queridos.

"Sé que cuidar a Pelé es un honor, pero también sé que la gente no entiende la presión debilitante y la carga que conlleva el privilegio de cuidar a un Rey. Desde médicos hasta limpiadores, no solo lo cuidaron con una deferencia y cariño que no podía imaginar, sino que también nos cuidaron, con una paciencia y tolerancia que no puedo explicar", señala una parte del mensaje de la hija de Pelé.

Foto: Captura de Instagram

Kely Nascimento compartió también el sentimiento que imperó en los últimos días de vida de Pelé entre ella y el resto de los hijos y familiares del tres veces campeón mundial, quien perdió la vida a causa de complicaciones en su salud por el cáncer de colon que aquejaba desde el 2011.

"El momento en que lo que ninguno de nosotros realmente creíamos que sucedería, ese momento en que la profunda tristeza se mezclaba con la desesperación de llegar a los familiares más cercanos antes de las noticias y la ansiedad por lo que les esperaba en los próximos momentos, entre drones, helicópteros y celulares que parecía estar vivo y gritando, todos ustedes tomaron una posición de protectores; no sólo de nosotros y Pelé, sino también de la integridad espiritual y corporal de Edson", se lee también en otra parte del texto en el que la primogénita de la leyenda del balompié agradeció a todos los médicos del Hospital Albert Einstein.

Pelé, el único jugador con tres títulos mundiales

Al hablar de futbol, Pelé es uno de los primeros nombres que salen en la conversación. Muchos lo consideran el mejor jugador de la historia y más allá de gustos, lo que es un hecho es que es el único en la historia con tres mundiales ganados.

Edson Arantes do Nascimento debutó en el magno evento en Suecia 1958, donde con escasos 17 años se dio a conocer ante el planeta al ser fundamental con su calidad y goles para la coronación de Brasil.

En Chile 1962, Pelé no tuvo el brillo de cuatro años atrás a causa de un esguince inguinal, motivo por el que solamente disputó los primeros dos duelos de la Canarinha en dicha justa, los cuales fueron contra México y Checoslovaquia, pese a lo cual en suelo andino logró su segundo trofeo del orbe.

Su tercera y última conquista en el magno evento ocurrió en México 1970, edición en la que el todavía delantero del Santos de Sao Paulo enamoró al público mexicano, concretamente al de Guadalajara, donde él y sus compañeros disputaron todos sus duelos a excepción de la final contra Italia.

