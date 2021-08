PUMAS: Figura de los felinos niega crisis y manda advertencia al Puebla

Pese a que Pumas no ha ganado en lo que va del Torneo Grita México Apertura 2021, una de sus figuras descartó que el equipo se encuentre en una crisis.

En conferencia de prensa, el defensa argentino Nicolás Freire aseguró que los malos resultados que han cosechado los auriazules en el semestre no son sinónimo de que las cosas marchen mal, además de lanzarle una advertencia al Puebla, el próximo rival de los dirigidos por Andrés Lillini.

¿Qué dijo Nico Freire?

El zaguero de 27 años reconoció que no están contentos él ni sus compañeros con los resultados en el actual torneo de la Liga MX, pero comparó la situación del club con lo que le ocurrió al Pachuca la campaña anterior, en la que conoció el triunfo hasta la Fecha 10 y alcanzó las semifinales.

"De crisis, nosotros vamos a empezar la sexta fecha y si mal no recuerdo, Pachuca ganó en la Fecha 10 y hasta antes querían echar al técnico, se mete a Liguilla y no se habló más. No veo crisis, veo malos resultados", señaló Freire ante los medios.

Eso no fue todo, pues el originario de Santa Lucía, Corrientes, mandó un intimidante mensaje de cara al siguiente cotejo de Pumas, el cual será contra el Puebla el próximo 22 de agosto en Ciudad Universitaria.

"Ganamos con Puebla y no nos para nadie y lo digo con lo que siento y lo que veo con mis compañeros y la bronca que tenemos por ganar", subrayó el defensor de la escuadra auriazul.

Los felinos marchan en la última posición de la clasificación en el Apertura 2021 con apenas dos unidades, consecuencia de un par de empates y tres caídas.

EVG