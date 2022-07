PUMAS le ofrece a Dani Alves más que dinero para que llegue a la Liga MX

La llegada de Dani Alves a los Pumas de la UNAM se aleja cada vez más, sin embargo, los felinos no sólo le ofrecerían una gran suma de dinero al lateral brasileño para que llegue a la Liga MX, pues hasta una camioneta le darían.

De acuerdo con información de David Medrano, en su publicación de Récord, los Pumas le ofrecen al lateral exBarcelona dos millones de dólares al año y una camioneta de la marca que patrocina al club.

"Dos millones de dólares al año y una camioneta Zuzuki es lo que le ofreció hace tres semanas la directiva de Pumas a los promotores de Dani Alves a quienes le informaron que era la única propuesta y que no había posibilidad de crecer la cifra", escribió Medrano.

Sin embargo, la fuente citada indica que los agentes de Dani Alves piden el doble de dinero para poder convencer al futbolista, aunque la directiva de los Pumas cree que esto lo utilizan para negociar a los otros interesados por el brasileño. Por ahora, no hay nada seguro sobre la llegada de Alves a los del Pedregal.

Dani Alves se pronunció acerca de su llegada a Pumas

Luego de que aparentemente Joana Sanz, esposa de Dani Alves, habría desmentido la llegada del futbolista brasileño a la Liga MX para reforzar a Pumas, el sudamericano envió un contundente mensaje en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el exfutbolista del Barcelona citó precisamente la nota de su pareja descartando su llegada a México, indicando que "No sé qué pasará pero, sólo dijo que no inventen… así que no jodan e viva México cabr...".

El mensaje del campeón olímpico con la Verdeamarela en Tokio 2020 no queda del todo claro en torno a si se sumará o no a las filas de Pumas para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Foto: Captura de Twitter

Dani Alves dejó de formar parte del Barcelona a mediados del mes pasado, luego de que habría regresado para una segunda etapa con los culés apenas en noviembre del 2021 a pedido del director técnico Xavi Hernández.

Pumas comenzó el Torneo Apertura 2022 con dos empates (1-1 con Tijuana y 3-3 con León), por lo que este domingo 17 de julio irá por su primera victoria del certamen cuando enfrente al Necaxa en Ciudad Universitaria.

aar