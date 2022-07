TIGRES: Florian Thauvin sería el consentido del equipo sobre sus compañeros (VIDEO)

En redes sociales circula un video donde aparece Florian Thauvin, Diego Reyes y Jesús Angulo, futbolistas de los Tigres. El metraje se hizo viral porque parece que el delantero francés goza de un trato especial que los jugadores mexicanos no.

Emiliano Raffetto, kinesiólogo de Tigres, compartió el video en sus historias de Instagram (aunque después lo borró) en el que los elementos felinos se encuentran en la recuperación física en el Polideportivo, pero Thauvin estaba en una alberca inflable y los mexicanos en tambos.

De inmediato las reacciones al video colocaron al extremo galo como "el niño rico de la colonia", pues podía estar acostado en la recuperación, a diferencia de sus compañeros de equipo que debían permanecer de pie, pero al parecer sólo fue suerte del francés.

Ante las burlas el kinesiólogo de los Tigres bajó el video, aunque en redes sociales aún se puede encontrar. Los de la UANL no pueden usar sus instalaciones porque su estadio es sede del Premundial Femenil de la Concacaf.

Imitador de Nahuel Guzmán conoce al portero de Tigres

Al margen de la victoria sobre el Mazatlán FC, el primer triunfo de Tigres en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX no pasó desapercibido por un factor extracancha que tiene como responsable al portero argentino Nahuel Guzmán, quien estrenó un look en el cual simula a un tigre en la cabeza.

Un niño aficionado de la escuadra de la UANL asistió al entrenamiento del conjunto felino con el mismo estilo que el "Patón", a quien conoció al final de la práctica.

Tras ver al pequeño, el guardameta de Tigres se bajó de su automóvil para platicar un rato con el joven aficionado, quien traía puesta una playera de Argentina y en su cabeza el pelo naranja con las rayas de un tigre.

El emotivo encuentro entre el guardameta sudamericano y el niño quedó inmortalizado con la famosa foto del recuerdo.

"Mi papá me dijo que si quería ir al estadio y no quería porque me da flojera, pero me dijo que me llevaría a conocer a Nahuel (Guzmán) y le dije que sí, porque me encanta", dijo al respecto el pequeño Sebastián Ovalle, de 10 años de edad, cuya madre es argentina, mientras que su padre es regiomontano.

