PUMAS: Dani Alves y una respuesta contundente: “Viva México cabr….”

Luego de que aparentemente Joana Sanz, esposa de Dani Alves, habría desmentido la llegada del futbolista brasileño a la Liga MX para reforzar a Pumas, el sudamericano envió un contundente mensaje en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el exfutbolista del Barcelona citó precisamente la nota de su pareja descartando su llegada a México, indicando que "No sé qué pasará pero, sólo dijo que no inventen… así que no jodan e viva México cabr...".

El mensaje del campeón olímpico con la Verdeamarela en Tokio 2020 no queda del todo claro en torno a si se sumará o no a las filas de Pumas para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Foto: Captura de Twitter

Dani Alves dejó de formar parte del Barcelona a mediados del mes pasado, luego de que habría regresado para una segunda etapa con los culés apenas en noviembre del 2021 a pedido del director técnico Xavi Hernández.

Pumas comenzó el Torneo Apertura 2022 con dos empates (1-1 con Tijuana y 3-3 con León), por lo que este domingo 17 de julio irá por su primera victoria del certamen cuando enfrente al Necaxa en Ciudad Universitaria.

te puede interesar AMÉRICA: Zague revela que Dani Alves tenía como gran sueño jugar en las Águilas

¿Quién es Joana Sanz, la pareja de Dani Alves?

Joana Sanz es una influencer y modelo española de 28 años de edad, nacida en Tenerife, España.

Se conocieron en la primera etapa de Dani Alves en el Barcelona y la joven tiene una amplia trayectoria en el modelaje a nivel mundial, sobre todo en Catalunya, Italia, Francia y Brasil.

EVG