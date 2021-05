PUMAS: Pieza fundamenta de Andrés Lillini se va de la institución por su mala relación

Una de las piezas fundamentales en el primer torneo de Andrés Lillini al frente de los Pumas fue su auxiliar Israel López, pero la relación entre ambos se comenzó a deteriorarse.

En una entrevista con W Radio, Israel López dio a conocer que fue despedido de Pumas y que el mismo Andrés Lillini le dijo que ya no tenían la química del principio.

Israel López publicó su adió de Pumas en Twitter. Foto: Twitter / Israel López

"Andrés me comentaba que ya no había buena química y que no íbamos a avanzar. Me da coraje porque era un proceso de 5 años pero por algo pasan las cosas", comentó el exmediocampista.

Israel López era director técnico en las fuerzas básicas de los Pumas desde 2016 y hace unos meses se incorporó al primer equipo universitario.

¿Quién tomó la decisión de despedir a López de Pumas?

También resaltó que Lillini seguirá al frente de los Pumas y que la decisión la tomó el timonel y la directiva comandada por Jesús Ramírez.

"Fue decisión de la directiva con Andrés, me sorprendió mucho, pero es lo que pasa en este medio, lo único es seguir adelante, me seguiré preparando para poder seguir aportando al futbol", comentó.

Hay que recordar que se hizo muy famoso un video en el que Israel López decía que le ponía a los jugadores de Pumas una canción de la Banda MS como cábala antes de cada partido.