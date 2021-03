Pumas respalda a su jugadora Deneva Cagigas tras ser víctima de hostigamiento

Luego de que Deneva Cagigas, capitana de Pumas en la Liga MX Femenil, denunciara en sus redes sociales acoso y hostigamiento, el club universitario manifestó apoyo total a su futbolista.

"El Club Universidad condena enérgicamente la violencia y el hostigamiento a través de cualquier medio hacia cualquier persona. Asimismo, apoya totalmente a la jugadora Deneva Cagigas en el caso que dio a conocer por medio de sus redes sociales. Las autoridades correspondientes ya tienen conocimiento del hecho y se le dará el seguimiento pertinente para acompañarla en el proceso", informó Pumas mediante un comunicado en sus redes sociales.

Todo comenzó luego de que durante la noche del miércoles, Deneva Cagigas dio a conocer en su cuenta de Twitter que un sujeto la estaba acosando de manera constante, por lo que pidió respeto y que la situación pare.

"No es el primer mensaje y, como digo, no es evidenciar a la persona, sino es evidenciar el acto, hablo por mí y mis colegas. Se les hace chistoso mandarnos fotos, videos, usar distintos usuarios o usarnos como símbolo sexual y la verdad es que no está bien. Antes de ser futbolistas, somos humanas", dijo la capitana de Pumas en un video.

"Como mujeres, merecemos respeto. Me gustaría que esta situación parara, que se pusiera un alto y que nos escuchen, porque la verdad es que no es justo", agregó Cagigas, quien es defensa de Pumas desde el Apertura 2017, torneo que marcó el comienzo de la Liga MX Femenil en México.

Juan Pablo Vigón se solidariza con Deneva Cagigas

Juan Pablo Vigón, capitán del equipo varonil de Pumas, reprobó el acoso y hostigamiento del que fue víctima Deneva Cagigas.

"Platicando con ellas me enseñaron mensajes y son cosas muy fuertes y asquerosas. Yo quiero pedirle a la gente que se respeten, hay que respetar a las mujeres y darles puro amor. Pedir que paren con los insultos, que respeten porque tienen mamá, hermanas, hijas o primas y que les manden ese tipo de cosas es algo muy vulgar y asqueroso", externó Vigón en conferencia de prensa.

"Si a nosotros nos llega mucha crítica y te puede pegar, imagínate a las mujeres", agregó el jugador del actual subcampeón de la Liga MX.

EVG