PUMAS: ¡Se viene la bomba! Los felinos ficharán a crack sudamericano para suplir a Johan Vásquez

Luego de un pésimo arranque del Apertura 2021, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México estarían buscando un último fichaje para este torneo.

Los Pumas perdieron a Johan Vásquez, quien salió del equipo con destino al Genoa de la Serie A de Italia, por lo que buscan cubrir esa sensible baja con un futbolista del extranjero.

#Racing Mauricio Martinez cerca de irse a Pumas de México. pic.twitter.com/7QwzvoeCKM — Racing Club News (@RacingClubNews1) August 19, 2021

De acuerdo con reportes de medios nacionales, los Pumas estarían cerca de fichar al defensor central argentino Mauricio Martínez, quien actualmente juega en el Racing.

Los Pumas ya habrían tenido acercamiento con el club argentino y hasta con el futbolista de 28 años, por lo que sólo falta hacerlo oficial y en caso de que se concrete será esta semana.

TE PUEDE INTERESAR PUMAS: ¡OFICIAL! Los Felinos presentan a nuevo crack para sustituir a Johan Vásquez

EN PUMAS NO HAY CRISIS

En conferencia de prensa, el defensa argentino Nicolás Freire aseguró que los malos resultados que han cosechado los auriazules en el semestre no son sinónimo de que las cosas marchen mal, además de lanzarle una advertencia al Puebla, el próximo rival de los dirigidos por Andrés Lillini.

"De crisis, nosotros vamos a empezar la sexta fecha y si mal no recuerdo, Pachuca ganó en la Fecha 10 y hasta antes querían echar al técnico, se mete a Liguilla y no se habló más. No veo crisis, veo malos resultados", señaló Freire ante los medios.

rmp