Qatar 2022: Carlo Ancelotti destroza el Mundial con despiadada crítica

El italiano Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, destrozó a la Copa del Mundo Qatar 2022 con una despiadada crítica en la que indicó que habrá poco que recordar del certamen que se realiza en tierras árabes por el bajo nivel que hay.

En conferencia de prensa, el entrenador campeón de la Champions League comentó: "No me está pareciendo un gran Mundial. Estoy convencido de que poco o nada quedará de Qatar 2022", aunque sí reconoció a los jugadores que a nivel individual están destacando.

"Han destacado algunos futbolistas ya conocidos como Mbappé, Richarlison, Vinicius, Bellingham, Julián Álvarez, Guido Rodríguez y Bounou, el portero marroquí que lo hizo muy bien en Sevilla el año pasado", expresó Ancelotti sobre el nivel de algunos futbolistas.

El estratega de 63 años de edad profundizó en los jugadores que participan en el Mundial de 2022, pues considera que Qatar sirve como una etapa de cambio, especialmente en los delanteros, donde destacó a Richarlison y a Gonçalo Ramos (delantero de Portugal), a quien aceptó no conocer con anterioridad.

Carlo Ancelotti habla sobre la actualidad de Cristiano Ronaldo

"Estamos en una fase de transición, sobre todo para los delanteros. Están terminando Ibra y Ronaldo, Suárez, Cavani, Messi y Benzema, que tienen 35 años. Lewandowski los hará el año siguiente. El nuevo está representado por Mbappé, Richarlison, Haaland, Julián Álvarez y Darwin Núñez. A Gonçalo Ramos no lo conocía", detalló Ancelotti sobre las nuevas estrellas que brillan en la justa en tierras árabes.

Ramos sustituyó a Cristiano Ronaldo en el partido ante Suiza en el Mundial Qatar 2022 y anotó triplete, por lo que el entrenador merengue lo destacó, además, otro jugador que se llevó elogios es Richarlison, delantero de la Selección Brasileña.

“Un delantero moderno, completo, no demasiado fino con los pies, pero con un ritmo fantástico en el área y muy coordinado. No es un gigante, pero su cabeza es fuerte. No es el típico delantero brasileño, pero lo pronto entre los mejores que hay", comentó sobre el delantero sudamericano del Tottenham Hotspur.

Goncalo Ramos's reality has eclipsed his imagination 🤩 🇵🇹 #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2022

Carlo Ancelotti también habló sobre Cristiano Ronaldo, jugador de la Selección de Portugal que desde hace días ha estado rodeado de polémica, esto tras el partido de octavos de final del actual Mundial en donde comenzó el duelo como suplente. Al respecto, el entrenador comentó.

"No sé, probablemente todavía se sienta vienteañero porque está bien, tiene la respuesta que busca en su cuerpo. Siempre ha cuidado el cuerpo de forma casi paroxística. Sin embargo, la competencia se ha puesto dura, en Portugal alguien como Rafael Leão parte desde el banquillo", indicó y agregó que Cristiano Ronaldo no es un jugador conflictivo.

"Lo he entrenado dos años y cero problemas. De hecho, me los resolvió. ¿alguien que marca al menos un gol por partido puede ser considerado un problema? Cristiano entrena muy bien, está atento a los detalles, todo me resultó fácil de gestionar. Es un jugador excepcional".

aar