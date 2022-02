Rafael Nadal vs Denis Kudla: Hora y dónde ver el juego hoy del Abierto Mexicano de Tenis

Han pasado tres semanas de la épica conquista de Rafael Nadal en el Abierto de Australia para convertirse en el tenista varón que más títulos de Grand Slam ha ganado en la historia, con un total de 21.

El triunfo en cinco sets ante Daniil Medvedev en la final del Melbourne dejó al español totalmente extenuado físicamente y puso en duda participar en el Abierto Mexicano de Tenis.

¿Dónde y a qué hora ver el Rafa Nadal vs Kudla?

El partido entre el español Rafael Nada y el estadounidense Denis Kudla arranca en punto de las 20:00 horas del centro de México, pero el horario podría cambiar si los partidos antes programados se retrasan.

Todos los duelos del Abierto Mexicano de Tenis se podrán seguir a través de la transmisión de la cadena deportiva ESPN.

Rafa Nadal llega al AMT para hacer historia

A la caza de un cuarto título en el balneario de Acapulco, Nadal afirmó que su cuerpo se ha recuperado y estará listo para jugar a partir del martes.

“Quiero jugar por motivos simples y es que he jugado muy poco por prácticamente dos años y me apetece jugar el tenis, esa es la razón máxima por la que estoy aquí. Después de Australia, tenía que analizar cómo respondería mi cuerpo y lo ha hecho relativamente bien, eso me llevo a tomar la decisión de estar aquí”, el ibérico

Nadal, de 35 años, ha ganado el torneo mexicano en tres ocasiones, en 2005 cuando tenía 18 años, luego en 2013 y la última en 2020. Un triunfo más y lograría empatar a su compatriota David Ferrer y al austríaco Thomas Muster como los más laureados del Abierto Mexicano.

El torneo de categoría 500 que se juega en Acapulco, a unos 350 kilómetros al sur de la capital, tiene un cuadro de lujo para esta edición.

