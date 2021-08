Raúl Jiménez ya tiene fecha de regreso para jugar con la Selección Mexicana

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana que juega la Copa Oro, dijo que Raúl Alonso Jiménez estará disponible para el primer duelo de la eliminatoria mundialista.

El estratega argentino comentó que es "difícil" saber si el delantero se encontrará en "su mejor versión", pero aseguró que podrá contar con Raúl "para el primer partido de eliminatorias”.

Gran satisfacción de pisar la cancha y cumplir con mi equipo! Nos seguimos preparando para el inicio de la temporada y vamos con todo.

🐺⚽🟨💪🏼🙏🏼 pic.twitter.com/NqmgMhXKYZ — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) July 31, 2021

El ariete hidalguense regresó a las canchas con el Wolverhampton, luego de la lesión en el craneo que lo marginó por ocho meses e incluso anotó un gol en la pretemporada.

Martino quita responsabilidad a Funes Mori

La Selección Mexicana se enfrenta en la final de la Copa Oro a los Estados Unidos y Martino habló sobre el delantero Rogelio Funes Mori; manifestó que el atacante mexicano seguirá siendo observado por ser naturalizado.

“Creo que es un partido de México vs Estados Unidos, no es Funes Mori vs Zardes; la situación de su naturalización se me ocurre que la lupa seguirá sobre él cada vez que participe con la Selección de México”, explicó el timonel del Tri.

El equipo Azteca inicia el camino hacia el Mundial de Qatar 2022 contra el conjunto de Jamaica el próximo 2 de septiembre.

aar