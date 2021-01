Real Madrid fracasa en la Copa del Rey y es eliminado por un equipo de segunda (VIDEO)

En el Real Madrid las cosas van mal y de malas, pues el Alcoyano, un equipo de la Segunda División B de España, los eliminó de la Copa del Rey con un contundente 2-1.

Cuando parecía que el Real Madrid se llevaría el triunfo aparecieron los fantasmas de los últimos encuentros y en tiempos extra fueron eliminados de la Copa del Rey.

Las anotaciones fueron obra de Éder Militao al minuto 45 para adelantar a los merengues, pero el empate llegó al 80' gracias a la anotación de José Solbes y ya en el tiempo agregado Juanan Cassanoba se hizo presente al minuto 115 y selló el triunfo para el Alcoyano.

Con esta derrota el Real Madrid continúa demostrando que no pasa por su mejor momento y a pesar de que se mantiene en la lucha en LaLiga de España y en la Champions League, los días de Zinedine Zidane en el banquillo blanco pueden estar contados.

“Esto es el futbol porque jugamos contra un Segunda B y tenemos que ganar el partido pero no ha sido así. No es una vergüenza. Son cosas que pasan y hay que asumir las responsabilidades. Voy a seguir trabajando y no queda más. Es un día doloroso porque no nos gusta perder pero bueno, ahora no nos vamos a volver locos”, dijo el francés al término del partido.