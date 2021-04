REAL MADRID: Los merengues perderán a su máximo pilar al terminar la temporada

El Real Madrid ha tenido una última semana turbulenta, desde que se anunció su participación en la Superliga de Europa, algo que no cayó bien ni en los futbolistas ni en los aficionados de la mayoría de los clubes del viejo continente.

Ahora, las malas noticias se intensificaron, pues el Real Madrid perdería a su máxima figura este verano, que no renovaría su contrato y saldría del club, pese a ser un emblema merengue.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Sergio Ramos ya no renovaría su vínculo con el Real Madrid, pues su relación con el presidente del club, Florentino Pérez, está muy desgastada, por lo que saldría en verano.

"Le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. Y en el Madrid nadie pone el dinero, tenemos que ser realistas. Tenemos toda la vida para arreglarlo, pero ahora mismo estamos todos muy mal, y el Madrid también. No he dicho eso (que no vaya a seguir). De momento, estamos viendo cómo arreglamos el cierre de esta temporada. Y luego ya pensaremos en la temporada que viene. El Madrid necesita un cambio", dijo Florentino en el Chiringuito, el lunes pasado.

REAL MADRID TAMBIÉN PERDERÁ A VARANE



El Real Madrid también dejaría escapar en el verano a su segundo central de confianza, pues Raphael Varane saldrá con destino al Manchester United, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

El Manchester United estaría dispuesto a pagar hasta 50 millones de euros para hacerse de los servicios de Varane, este mismo verano.

