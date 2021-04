REAL MADRID: La millonada que pagarían los merengues por Neymar

Wagner Ribeiro, exrepresentante de Neymar Jr., aseguró que en 2019, el Real Madrid estuvo dispuesto a pagar 300 millones de euros para hacerse de los servicios del brasileño.

En entrevista con el diario francés L'Equipe, el agente confesó que Neymar prefirió el Barcelona, porque quería jugar con el argentino Lionel Messi.

“Quería jugar con Messi. Esa fue su elección. Lo respeté, aunque no fue bueno para mí. Cuando firmó y fue presentado, me sentí humillado. No me dejaron participar", dijo.

Además, aseguró que el Madrid quería pagar 300 millones de euros por el astro brasileño cuando ya jugaba con el Paris Saint-Germain, pero el dueño del club francés no lo dejó ir.

"En ese momento, estuvo cerca de ir al Real Madrid. El Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por él. Florentino me lo dijo. Pero Nasser se negó. '¡Ni por mil millones, no se va a ir!', me dijo”, sentenció.

LE CIERRAN LA POSIBILIDAD DE NEYMAR AL BARCELONA

Finalmente, el agente aseguró que no cree que sea posible el regreso del Neymar al Barcelona, pues lleva una vida cómoda que ningún otro club le puede dar.

“Es feliz allí. Ningún club del mundo le puede ofrecer lo que le ofrece el PSG. Solo ellos se pueden permitir a Neymar. El Madrid tiene problemas financieros. ¿El Barça? Aún peor. En Italia tampoco y el United y el City, no lo creo. En París se gana bien la vida y juega en muy buen equipo. Esta temporada ganarán la Champions y Neymar será Balón de Oro”, agregó.

rmp