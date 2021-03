BARCELONA: Joan Laporta quiere armar a los "galácticos" para acompañar a Messi

El último fracaso del Barcelona en la Champions League provocó que su nuevo presidente Joan Laporta comienza a meditar en qué equipo necesita Lionel Messi para regresar a los catalanes a los grandes planos.

Hace unos días medios ingleses dieron a conocer que Sergio "Kun" Agüero sería el primer refuerzo del Barcelona para la siguiente campaña y que Joan Laporta ya había hablado con el argentino, pues es uno de los mejores amigos de Messi.

Mucho se habla de una partida de Messi al PSG para jugar a lado de Neymar, pero ahora se dio a conocer que el brasileño regresaría a Barcelona para formar un tridente con Lionel y "Kun".

Tanto Neymar como "Kun" Agüero son peticiones de Lionel Messi para quedarse en el Barcelona y firmar un nuevo contrato, pero estos no son los únicos jugadores que el argentino tiene en la órbita para que los culés salgan adelante.

Neymar tiene las puertas abiertas del Barcelona, los culés saben que se equivocó e incluso él mismo lo reconoció tiempo después. Yo estuve diez años en Barcelona, conozco cada rincón de la ciudad. Yo sería muy feliz de que Neymar vaya al Barcelona

Andre Cury / Exrepresentante de Neymar

Si no logran lo contratación de Neymar o Agüero, el Barcelona y Joan Laporta irían por Ángel di Maria, amigo de Messi y ex del Real Madrid.

El Real Madrid y Barcelona continuamente luchan por tener a los mejores futbolistas del mundo y en esta ocasión David Alaba, defensa del Bayern Múnich, está en la disputa y aunque mucho se dijo que el originario de Austria estaba firmado con los merengues, su futuro puede dar un cambio radical.

Los que Messi no quiere en el Barcelona

No es un secreto que Lionel Messi no tiene muy buena relación con algunos de sus actuales compañeros en el Barcelona y a pesar de que tiene una buena armonía con todos hay dos que no son de su agrado.

Antoine Griezmann y Gerard Piqué no pasan por un buen momento y a pesar de que el central es uno de los hombres claves en el Barcelona, la relación entre Messi y Piqué se ha ido deteriorando.

Desde que llegó el francés a Barcelona su relación con Messi no fue la mejor y a pesar de que Griezmann intentó limar asperezas el trato con el astro argentino es de cordialidad.