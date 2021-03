LIGA MX: Óscar Ruggeri pone al Chivas-América encima del Real Madrid-Barcelona

A unas horas de una nueva edición del clásico nacional entre Chivas y América, el exfutbolista argentino Óscar Ruggeri consideró que el duelo estelar de la Liga MX es más pasional que el Real Madrid-Barcelona, el clásico del balompié español.

De hecho, Ruggeri colocó al partido de mayor relevancia en la Liga MX como el segundo clásico más pasional del mundo solamente abajo del de Argentina entre River Plate y Boca Juniors.

"El de Argentina es el Clásico más pasional, ese no se le acerca a nadie. Para mí después de haber jugado el de España, la afición no se encuentra en el Clásico. Otra de las cosas que me llamó la atención que cuando venía Chivas al Azteca era groso, pero cuando América iba a Guadalajara era más afición del equipo", aseguró Ruggeri, quien jugó en la Liga MX con el América en la Temporada 1992-1993, en entrevista con ESPN.

Los halagos del Cabezón Ruggeri no pararon ahí, pues también aseveró que el América, el club más ganador de la Liga MX con 13 títulos, es en México el equivalente al Real Madrid en España.

"El América es el Real Madrid en México y hace algunos años River Plate era el Madrid de Argentina. Cuando me fui de Boca a River, yo creí que había entrado en un equipo europeo", recordó el campeón mundial con la Albiceleste en México 1986.

El paso de Ruggeri en la Liga MX

Óscar Ruggeri llegó a la Liga MX en la Temporada 1992-1993 para reforzar al América, conjunto en el que solamente jugó dicha campaña, en la que disputó 27 partidos y anotó cuatro goles.

El único título que el Cabezón ganó con los de Coapa fue la Copa de Campeones de la Concacaf a principios de 1993, cuando los de la Liga MX derrotaron 1-0 al Alajuelense en la final con anotación de Hugo Sánchez.

Casi una década después, ya como director técnico, Ruggeri volvió a la Liga MX para tomar las riendas de Chivas, escuadra de la que estuvo al frente de 2001 a 2002.

