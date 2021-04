REAL MADRID: ¡Oficial! El equipo pierde a uno de sus máximos pilares

El Real Madrid logró una vital victoria ante el Barcelona, en el Clásico de España, para ascender al segundo puesto y mantener vivas sus expectativas del bicampeonato en LaLiga.

Sin embargo, las malas noticias llegaron, luego de que este domingo, el Real Madrid anunciara la baja de uno de sus máximos pilares, quien se perderá el resto de la temporada.

Lucas Vázquez sufrió una lesión en la rodilla que lo apartaría de las canchas durante varios meses.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Lucas Vázquez por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", se lee en el parte médico.

Aunque el comunicado no especifica el tiempo en el que el español no podrá participar con el Real Madrid, se espera que ya no pueda jugar el resto de la actual temporada.

Foto: Especial

REAL MADRID, CON LA MIRA EN EL BICAMPEONATO

Pese a un flojo arranque en LaLiga de España, el Real Madrid todavía puede coronarse en el balompié ibérico, pues está igualado en puntos con el Atlético de Madrid, que todavía tiene un partido pendiente.

Los merengues superaron al Barcelona para alcanzar el segundo puesto en la clasificación general de LaLiga de España.

