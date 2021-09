¡Lamentable! Crack del Santos de Brasil denuncia amenazas de muerte

Diego Tardelli, futbolista del Santos de Brasil, vivió momentos de terror al termino del partido de copa entre los albinegro y el Paranaense; fue perseguido, amenazado y atacado por los hinchas del club.

Tardelli debutó en el encuentro en el que Santos cayó por marcador de 1-0 en la Copa de Brasil. Sin embargo, lo peor no fue el resultado del juego, ya que mediante su cuenta de Instagram el delantero relató los hechos.

"Lo que quiero contar es una escena de terror por la que acabo de pasar; por la que nunca había pasado en mi vida y jamás pensé que fuera a experimentar", manifestó Diego en sus redes sociales.

Santos de Brasil se pronuncia al respecto

El atacante explicó que no tenía para dónde correr, que los fans patearon y destruyeron su auto: "Decían que yo iba a morir, eso qué hacen ellos cuando las cosas no van bien. Estoy extremadamente triste. Esto no tiene que pasar más en el fútbol", añadió Diego Tardelli.

Luego de los acontecimientos, el club de Sao Paulo se manifestó al respecto en las redes sociales; lamentó lo sucedido entre los hinchas y su jugador.

"Se tomarán medidas legales para el reconocimiento y sanción de los agresores. El club no reconoce a estas personas como aficionados, sino como bandidos. La afición tiene derecho a protestar por los resultados, siempre que sea de forma civilizada", precisó Santos de Brasil.

aar