Selección Mexicana: Carlos Salcedo rompe el silencio y habla de su veto en el Tricolor

Hace un año se especuló la salida de Carlos Salcedo de la selección mexicana y la explicación oficial fue por sus temas extracancha y los errores cometidos dentro del terreno de juego. En una reciente entrevista, Javier Hernández habló sobre el tema de los vetos, por lo que el jugador de los Bravos de Juárez también fue cuestionado sobre el tema.

El descontento empezó en la final de la Copa Oro del 2021 cuando “el Titán” tuvo que entrar de cambio por Héctor Moreno y mientras el jugador se preparaba, tuvo una diferencia con Jorge Theiler, auxiliar técnico de Gerardo Martino.

Metiendo a tope para lo que que está por llegar! 💣🦾🦍🤟🏽 pic.twitter.com/8Bsu7T1goC — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) April 18, 2023

Luego de este incidente, el defensa central dejó de tener llamados al representativo tricolor y pidió disculpas al dirigente argentino, pero no regresó a las listas.

Sobre la declaración del “Chicharito” en la que se sintió cómodo de revelar esta información, dijo que tuvo que asumir el rol de villano para no perjudicar a uno sus compañeros, por lo que Salcedo respondió que no creía que fuera el momento adecuado para ahondar en esa situación.

"Sí, vi la entrevista. ¿Qué puedo decir? Creo que fue algo contundente. Hoy en día uno como jugador tiene que empezar a cambiar esa mentalidad y enfocarse más en lo que pase dentro del campo que lo que ocurra afuera", dijo el zaguero tapatío.

¿Por qué Carlos Salcedo ha decidido guardar silencio?

Carlos Salcedo tuvo una plática con Récord en la que explicó cómo ha tomado el tema de su veto de la selección mexicana y si eso aún afecta el presente del jugador.

"La verdad no me gusta ahondar mucho en cosas que no. Creo que se hizo una versión mala sobre el tema y lo llegué a platicar varias veces con gente del medio, con entrenadores que en ese entonces tenía y ellos me dieron su punto de vista, pero al final cada cabeza es un mundo. Yo sí soy un caballero.”

Estas palabras dan a entender que hubo algún otro pacto en las últimas conversaciones con el técnico argentino o que las versiones que salieron están tergiversadas, con lo cual concluyó que ahorita esa situación no le quita el sueño y habrá el momento para saber lo que realmente sucedió entre ambas partes.

"No me gusta hablar del pasado, eso queda ahí enterrado. Si hay gente que le gusta ir y despertar al pasado, es respetable. En su momento tendré la oportunidad de contar mi versión y decir las cosas como fueron, creo que ahorita no es el momento", concluyó el zaguero de Juárez.

aar