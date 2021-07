Selección Mexicana consideraría llevar equipo alterno a Copa Oro tras lesión del "Chucky"

El delantero mexicano Hirving "Chucky" Lozano salió lesionado del partido de este sábado de la Copa Oro, tras un terrible choque con el arquero de Trinidad y Tobago.

Ante esto, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, aseguró que no quiere arriesgar la integridad de sus futbolistas, aunque descartó que el Tri deje de participar en torneos de la Concacaf.

México mando cartas a secretarías generales @FIFAcom y @Concacaf por el arbitraje pic.twitter.com/YK6osUbgnl — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) July 12, 2021

"No voy a permitir que mis jugadores salgan lastimados otra vez. Daré un manotazo en la mesa, para evitar esto. Esto sucedió con la Concachampions, la Liga de Naciones y ahora en Copa Oro", dijo en conferencia de prensa.

"El qué equipo llevar, es una decisión del técnico en su momento, como lo ha sido ahora por el 'Tata' Martino. Lo que nos queda claro es que no hay ningún torneo que esté por encima de la integridad física de nuestros jugadores y vamos a dar todos los mantoazos firmes que tengamos que dar en cualquier torneo (...) No participar en Copa Oro no es opción, pero sí puede ir en cómo planeamos la participación de nuestras selecciones en nuestros próximos torneos", agregó.

Mandan oficio a la Concacaf

Asimismo, Yon de Luisa aseguró que la Federación Mexicana de Futbol le mandó un oficio a la Concacaf en el que buscan esclarecer la culpa del árbitro tras el incidente de Lozano.

"No es la primera vez que sucede, pasó en la Liga de Campeones de Clubes, pasó en la Liga de Naciones y ahora aquí. No vamos a pedir la inhabilitación de los jugadores de Trinidad, pero sí una explicación de qué sucedió con el árbitro y con los que estaban arriba. Por qué no se revisó si tuvieron siete minutos para hacerlo y cuando se da un empujón por la espalda es imposible que se puedan meter las manos (...) Fueron 40 puntos al Chucky y no lo vieron", dijo.

Aparición del grito es responsabilidad de Concacaf

Por otro lado, lamentó la reaparición del grito homofóbico, que ya se había eliminado, al menos, en los tres partidos previos a la Copa Oro, aunque aseguró que fue culpa de la mala implementación del protocolo.

"En el juego ante Trinidad y Tobago, el protocolo antidiscriminatorio falló, pero era responsabilidad de Concacaf y no llevó a cabo de buena forma", sentenció Yon de Luisa.

