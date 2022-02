Selección Mexicana: ¡Le dio con todo! Padre de Funes Mori arremetió contra crack del Tri

Rogelio Funes Mori no tuvo su mejor partido con la Selección Mexicana ante Costa Rica y su padre salió a defenderlo, pero lo hizo arremetiendo contra Héctor Herrera, aumentando las críticas hacia el mediocampista.

"No puedo creer que un terrible mediocampista que juega en el Atlético de Madrid de 10 pases seis los diera mal. No puedo creer que no abastezcan al '9', así el centro delantero nunca va a llegar a ser el goleador que quiere México", dijo el padre de Funes Mori en entrevista con ESPN.

El papá del atacante de Rayados de Monterrey aseguró que ni Raúl Jiménez podría anotar gol con esta Selección: "si hubiera estado Jiménez no mete goles. No puedo creer que un equipo local juegue todo el tiempo para atrás la pelota".

La Selección Mexicana no encuentra su "9"

La Selección Mexicana no encuentra al reemplazo de Raúl Jiménez, quien se encuentra recuperándose de una lesión que lo aleja de su mejor forma física.

Gerardo Martino, DT de México, ha intentado con Rogelio Funes Mori y Henry Martín en el ataque, pero ninguno pudo anotar gol ante Costa Rica; mañana el Tri se mide ante Panamá en la cancha del Estadio Azteca.

aar