Selección Mexicana: El técnico soñado del Tricolor se aleja y se caen los planes de la FMF

El máximo candidato para ser el nuevo entrenador de la Selección Mexicana se aleja dramáticamente del banquillo del Tricolor y la FMF deberá recurrir a otras opciones para el puesto.

Guillermo Almada es el candidato número 1 para dirigir a la Selección Mexicana, su paso por Santos y Pachuca, en donde levantó el más reciente titulo de la Liga MX lo hacen una de las mejores opciones para el cargo, no obstante, el técnico mostró su interés por comandar a otra selección.

Este fin de semana, uno de los reconocimientos más grandes de Uruguay lo recibe el DT campeón de México Guillermo Almada.

El premio Carlos Gardel de Oro, a su carrera y trayectoria.

Mientras Tata se fue sin pena ni gloria, Almada es reconocido por su estilo y trascendencia!

El actual timonel del Pachuca reveló en el podcast Las Voces del Futbol que su sueño es dirigir a la Selección de Uruguay, su país de origen, por lo que la Selección Mexicana deberá empezar a buscar otros posibles candidatos.

"Lo que más me moviliza y me quita un poco el sueño es dirigir nuestra Selección, porque es mi país. Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del Mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta", comentó Almada.

“Piojo” asegura que ya tiene proyecto para dirigir a México

El nombre de Miguel "Piojo" Herrera siempre está presente en las filtraciones de la prensa como uno de los candidatos naturales a ocupar el cargo de entrenador de la Selección de México.

El extécnico del América se encuentra libre tras ser despedido de los Tigres, por lo que aseguró está listo para tomar el cargo del Tricolor y también reveló si ya ha tenido acercamientos con la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"No, nada me daría más gusto que poder decir algo de eso (acercamiento de la FMF). Estoy seguro que el año que entra empezarán a buscar a quien dejan de buscar. Estarán pensando hasta enero o febrero, pero ya tengo planeado algo (un proyecto)", explicó en Telemundo.

