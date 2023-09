Sergio Ramos reacciona como un verdadero capitán y defiende a Jenni Hermoso de la polémica con Rubiales

Durante su presentación como nuevo jugador del Sevilla, Sergio Ramos aprovechó para emitir su opinión acerca del beso que Luis Rubiales le dio a Jennifer Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial Femenil que conquistó España el mes pasado en Australia y Nueva Zelanda.

El exzaguero del PSG calificó de inaceptable y equivocado el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Futbol.

"Es un tema delicado, ha tenido un comportamiento inaceptable, se ha equivocado. En vez de hablar del tema de Rubiales deberías aprovechar para felicitar al equipo femenino, campeonas del mundo. De eso deberíamos hablar. Espero que el futbol tenga los representantes que realmente merece", aseveró el experimentado futbolista de 37 años.

En el mismo tenor, el exjugador del Real Madrid valoró el título conquistado por La Roja a costa de Inglaterra, el primero para España en una Copa Mundial Femenil de la FIFA.

La reacción de Sergio Ramos contrasta con la de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, quien un día antes defendió la presunción de inocencia.

"La presunción de inocencia es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar ni culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme", dijo Carvajal al ser cuestionado al respecto.

Dani Carvajal aclara su postura en torno al caso Rubiales

Un día después de su polémica declaración, Dani Carbajal negó que haya dicho que Jennifer Hermoso no fuera la víctima ante Rubiales.

"En ningún momento he dicho que Jenni Hermoso no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia", enfatizó el zaguero del Real Madrid.

Uno de los principales críticos del capitán merengue fue el exfutbolista español Marc Crosas, quien en X aplaudió el discurso de Ramos y reprobó el de Carbajal.

"Hola @DaniCarvajal92. Era así de fácil. Tampoco esperábamos mucho más de ti pero @SergioRamos te acaba de enseñar como actúa y como declara un capitán", escribió el actual analista de TUDN.

Jenni Hermoso denuncia a Luis Rubiales

La futbolista española Jenni Hermoso acusó al presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, de agresión sexual por besarla en los labios sin su consentimiento tras la final del Mundial Femenil, informó el miércoles la fiscalía nacional española.

Rubiales, que se encuentra suspendido de su cargo, besó a Hermoso en los labios sin su consentimiento durante la ceremonia de premiación después de que España venciera a Inglaterra para ganar el título el 20 de agosto en Sydney.

Rubiales insiste en que el beso fue consentido. Hermoso lo niega. También dijo que ella y su familia fueron presionadas por la federación para mostrar su apoyo a Rubiales inmediatamente después del escándalo que opacó la victoria del equipo femenino.

