Super Bowl LVIII | Usher cambia los planes sobre su Show de Medio Tiempo y nadie lo puede creer

En conferencia de prensa previa al Super Bowl LVIII, Usher anticipó una actuación que promete quedar grabada en la memoria de millones de espectadores, compartiendo importantes detalles que habrá el Show del Medio Tiempo.

El cantante se mostró orgulloso de ser el primer artista independiente en protagonizar un Halftime Show. Además, admitió que contará con algunos invitados especiales durante su presentación, aunque no reveló nombres.

"Las Vegas ha sido increíble para mí, no tengo este momento sólo por mí, todos los fans que tengo, todos los fans que traigo conmigo, todos son parte de este momento de celebración", expresó Usher.

Usher presentará su nuevo álbum en el Halftime Show del Super Bowl LVIII Foto: AP

Este espectáculo se extenderá de 13 a 15 minutos e incluirá material de su próximo álbum "Coming Home", el cual será lanzado el mismo día en que se llevará a cabo el gran juego de la NFL.

"Ha sido realmente complicado tratar de planear y resumir en 13 minutos 30 años, ha sido difícil escoger las canciones correctas, la coreografía, el set perfecto durante 13 minutos en los que trataré de plasmar mi pasado y celebrar mi presente y hacia dónde voy en el futuro", explicó el ocho veces ganador del Grammy.

Se filtra posible setlist de Usher en el Super Bowl LVIII

A pocos días del Super Bowl, todas las estrellas que rodean al magno evento están en los reflectores, por lo que Usher, sus invitados y las posibles canciones que estarán en el medio tiempo, siguen siendo tema de conversación.

El cantante estadounidense ha dedicado varios meses a prepararse para su actuación, consciente de que millones de espectadores de todo el mundo estarán sintonizando el evento.

Usher se inspiró en grandes artistas para su show en el Super Bowl Foto: AP

El intérprete tiene preparado un remix de sus mayores éxitos, fusionando su característico estilo soul y R&B con ritmos más actuales que levantaran a los aficionados de sus asientos, coreando y bailando al ritmo de sus canciones.

Los seguidores del artista han especulado sobre el posible setlist que podría interpretar durante su actuación en el medio tiempo. Algunas de las canciones más mencionadas incluyen "Love in This Club", "U Remind Me", "Don't Look Down", "OMG", "My Boo" y el clásico "Yeah", así como su último éxito "DJ Got Us Fallin' In Love".

